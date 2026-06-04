Cielos poco nubosos y vientos en aumento hoy en Andalucía, según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán hoy, 4 de junio de 2026, en buena parte de Andalucía, aunque por la tarde se incrementarán los intervalos de nubes medias y altas. En el litoral mediterráneo oriental se podrán apreciar nubes bajas y brumas matinales. Las temperaturas máximas ascenderán notablemente en esta vertiente, mientras que en la provincia de Huelva y Sierra Morena experimentarán un descenso. Los vientos serán flojos de componente oeste, con aumento a moderados a fuertes en el litoral.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 4 de junio

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente esta mañana, exhibiendo un tono azul claro que invita a disfrutar del día. Con temperaturas en ascenso, comenzamos con unos agradables 20 grados, que prometen elevarse hasta los 34 en el punto álgido del día. Aunque el viento soplará con suavidad a unos 10 km/h, las ráfagas podrían alcanzar los 35 km/h, así que es recomendable asegurar bien cualquier sombrero o gorra antes de salir.

Ya por la tarde, el calor se sentirá intenso, con una sensación térmica que podría acercarse a los 35 grados. La tarde se presentará soleada y sin signos de lluvia, haciendo de este viernes una excelente ocasión para disfrutar de una paseo al aire libre. La puesta del sol llegará a las 21:40, regalando unas horas de luz mágica para disfrutar de la ciudad de los amantes del sol.

Córdoba: cielo encapotado y lluvias sorpresivas

Las primeras horas del día en Córdoba se dibujan con un cielo encapotado que anticipa cambios drásticos en el tiempo. A medida que el sol comienza a asomarse, se perciben los signos de una jornada agitada: el viento sopla con fuerza y se prevén lluvias que alterarán la calma habitual.

La mañana promete temperaturas frescas, alcanzando mínimas de 17°C, pero la tarde traerá una notable subida, alcanzando hasta 36°C, lo que podría generar una sensación térmica aún más agobiante por la alta humedad, que superará el 70%. Con ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, es prudente no olvidar el paraguas y prepararse para un día de cambios sorpresivos.

En Huelva, cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo presenta una jornada estable, con cielos mayormente despejados que permitirán disfrutar de un ambiente agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 30 grados y aunque hay viento leve de dirección variable, no se anticipan lluvias ni cambios significativos en el clima.

Un día perfecto para dar un paseo al aire libre o disfrutar de un café en una terraza. Con la brisa suave y el sol asomando, es una oportunidad ideal para realizar actividades cotidianas y disfrutar de la cotidianidad sin preocupaciones.

Cielo nublado y viento moderado en Cádiz

Amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado, sin amenaza de lluvia en el horizonte. A medida que la mañana avanza, la temperatura se sitúa en torno a los 20 grados, con una sensación térmica similar que hace que el ambiente resulte agradable. La humedad, aunque alta, no impide disfrutar del día, que se perfila como cálido, alcanzando una máxima de 26 grados por la tarde.

El viento soplará de forma moderada desde el oeste, con algunas ráfagas que pueden superar los 40 km/h, así que es recomendable estar atentos si se planea pasar tiempo al aire libre. Con la puesta del sol programada para las 21:39, los gaditanos disfrutarán de más de 14 horas de luz.

Jaén: cielo despejado y sol brillante

La mañana en Jaén se presenta tranquila, con un cielo despejado y una temperatura agradable de 22°C que invita a disfrutar del aire libre. A medida que avance el día, la calidez irá en aumento, alcanzando una máxima de 32°C por la tarde, con sensaciones térmicas que podrían llegar hasta los 33°C. Se recomienda salir con ropa ligera y no olvidar el protector solar, ya que el sol brillará intensamente a lo largo de la jornada.

Cielo despejado y calor intenso en Málaga

Las primeras horas traen un cielo despejado que promete dar paso a una jornada cálida en Málaga. La mañana arranca fresca con temperaturas en torno a los 20°C, aunque a medida que avanza el día, el mercurio escalará hasta alcanzar los 36°C en la tarde, gracias a una suave brisa que acompañará la jornada.

Por la tarde, el calor se hará sentir con fuerza y aunque no se esperan lluvias, la humedad aumentará y podría generar una sensación térmica elevada. Se recomienda a los malagueños protegerse del sol y mantenerse hidratados, disfrutando de las agradables temperaturas nocturnas que descenderán a los 18°C.

Granada: brisa fresca y sol radiante

La mañana en Granada se presenta con cielos despejados, sin rastro de nubes y un ambiente cálido, donde la temperatura ronda los 18 grados. La brisa suave proveniente del este, a unos 15 km/h, aporta frescura al despertar. A medida que avance el día, disfrutaremos de un sol radiante que elevará la temperatura hasta un máximo de 17 grados por la tarde, con sensaciones térmicas más cálidas debido a la humedad.

Por la noche, el ambiente se mantendrá agradable aunque algo más fresco, alcanzando mínimas de 17 grados. Es un buen momento para salir a disfrutar de un paseo, así que no olvides llevar algo ligero en caso de que sople el viento. ¡Aprovecha esta maravillosa jornada!

Almería: cielo despejado y viento fresco

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que irá perdiendo claridad a medida que el sol asciende, dando paso a una jornada de temperaturas agradables. Con mínimas de 19°C y máximas que alcanzarán los 26°C, la tarde se presenta como una invitación al aire libre, aunque el viento del sureste, con ráfagas que podrían llegar a 50 km/h, aportará un toque fresco.

A medida que el sol se pone sobre Almería, la sensación térmica alcanzará su punto máximo, manteniendo la humedad entre un 60% y un 100%. Se recomienda aprovechar la tarde para actividades al exterior, siempre teniendo en cuenta la fuerza del viento. Este clima se sostendrá en un día que invita a disfrutar de la naturaleza, cerrando con un hermoso atardecer a las 21:25.