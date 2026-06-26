Cunde la preocupación entre los expertos: hacen un ranking de las mejores universidades del mundo y la primera española está en el puesto 165º

Sólo dos universidades españolas han logrado situarse entre las 200 mejores del mundo en la última edición de una de las clasificaciones académicas más influyentes a nivel internacional. La posición de los centros españoles ha vuelto a poner de manifiesto las dificultades que afronta el sistema universitario nacional para competir con las grandes instituciones globales.

El último QS World University Rankings 2027, elaborado por la consultora especializada QS Quacquarelli Symonds, ha analizado más de 1.500 universidades de 106 sistemas de educación superior. Los resultados han vuelto a reflejar la limitada presencia española en los puestos de mayor prestigio, mientras otros países han reforzado su posición en la clasificación.

¿En qué puesto del ranking están las universidades españolas?

La Universidad de Barcelona ha sido la universidad española mejor situada en el QS World University Rankings 2027 al alcanzar el puesto 165 de la clasificación mundial. Junto a ella, la Universidad Complutense de Madrid ha conseguido entrar también entre las 200 mejores universidades del mundo, ocupando la posición 199.

Por delante de ambas aparecen instituciones que dominan la clasificación internacional. El podio mundial está formado por el Massachusetts Institute of Technology (MIT), el Imperial College de Londres y la Universidad de Stanford.

Tras ellas se han situado universidades como Oxford, Harvard, Cambridge, Caltech, ETH Zurich, UCL de Londres y la Universidad Nacional de Singapur, dentro de una clasificación que ha incluido a más de 1.500 instituciones de educación superior.

El MIT ha encadenado su decimoquinto año consecutivo como la mejor universidad del mundo. Además, ha liderado 12 de las áreas de conocimiento evaluadas por QS, desde Ingeniería y Tecnología hasta Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

Más allá de las posiciones individuales, el informe ha destacado la rapidez con la que Asia Oriental y Oriente Medio han escalado puestos en el ranking, mientras que algunos de los grandes mercados universitarios anglosajones han comenzado a notar el impacto de determinadas políticas migratorias y presupuestarias.

En el caso de España, únicamente dos universidades han conseguido entrar en el grupo de las 200 mejores del mundo. Otras cuatro instituciones han quedado clasificadas entre los puestos 200 y 300:

Universidad Autónoma de Barcelona (211)

Universidad Autónoma de Madrid (226)

Universidad Pompeu Fabra (263)

Universidad de Navarra (279)

Así han quedado las universidades españolas en las principales categorías del ranking

Los resultados generales han mostrado una evolución poco favorable para las universidades españolas. De las 48 instituciones nacionales incluidas en la clasificación, 24 han retrocedido posiciones, 12 se han mantenido, 10 han entrado por primera vez y únicamente dos han mejorado su situación respecto a la edición anterior.

Según el análisis de QS, uno de los principales puntos fuertes del sistema universitario español sigue siendo la investigación, especialmente la desarrollada en colaboración internacional. Sin embargo, factores como la financiación, el tamaño de las instituciones o los indicadores relacionados con la empleabilidad continúan condicionando su rendimiento global.

En la categoría de investigación internacional, dos universidades españolas han conseguido situarse entre las cien mejores del mundo: la Universidad de Barcelona, en el puesto 43, y la Universidad de Granada, en el 67.

También en reputación académica han destacado dos centros españoles. La Universidad de Barcelona ha alcanzado el puesto 78 mundial y la Universidad Complutense de Madrid el 98. En esta subcategoría, Harvard ha encabezado la clasificación, seguida de Oxford y Cambridge.

Por su parte, en resultados laborales han figurado entre las cien mejores del mundo la Universidad Complutense de Madrid, en la posición 94, y la Universidad Pontificia Comillas, en la 98.