Última hora del terremoto en Venezuela, en directo: muertos, heridos y desaparecidos
Más de 24 horas después de los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5, las autoridades cifran en al menos 235 los fallecidos y 4.300 los heridos
El terremoto que sacudió ayer Venezuela mantiene al país en alerta tras una de las mayores tragedias sísmicas de los últimos años. Más de 24 horas después de los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5, las autoridades cifran en al menos 235 los fallecidos y 4.300 los heridos, mientras continúan las labores de rescate entre edificios dañados, personas desaparecidas y familias que siguen buscando a sus seres queridos.
Los equipos de emergencia trabajan contra reloj en Caracas y, especialmente, en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas, donde se han registrado graves daños en infraestructuras, hospitales y viviendas.
El balance provisional incluye miles de familias afectadas, cientos de personas atrapadas y una amplia operación de ayuda con equipos nacionales e internacionales desplegados para localizar supervivientes y atender a los damnificados.
Delcy Rodríguez visita La Guaira para supervisar las labores de búsqueda y rescate tras los terremotos
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha visitado la ciudad de Macuto, en el extremo norte del país y en el estado de La Guaira, el más afectado por los terremotos registrados la madrugada del jueves y que han dejado de momento al menos 235 muertos y más de 4.000 heridos, para supervisar sobre el terreno las labores de búsqueda y rescate de posibles supervivientes.
Rodríguez, que ha agradecido el trabajo realizado por los equipos de emergencias, que trabajan contrarreloj ante la gran cantidad de escombros acumulada en las calles, ha constatado el estado de las infraestructuras en una zona donde cientos de edificios se han derrumbado por los seísmos tras haber visitado también Caracas, la capital.
Asimismo, ha entablado conversaciones con los residentes para coordinar la asistencia inmediata. «Estamos en Macuto acompañando a nuestro pueblo en la búsqueda y rescate de las personas que quedaron atrapadas por las estructuras y edificios que colapsaron debido al doble terremoto que sufrimos el día de ayer», ha afirmado.
Guterres expresa su solidaridad con los afectados por los terremotos en Venezuela
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha mostrado «profundamente consternado» por los «devastadores» terremotos en Venezuela y ha informado de que el organismo ya está «movilizando ayuda» en colaboración «estrecha» tanto con sus socios como con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
EEUU anuncia una ayuda de 130 millones para Venezuela tras el doble terremoto
El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves una ayuda valorada en 150 millones de dólares (más de 130 millones de euros) para hacer frente a los efectos del doble terremoto que ha azotado Venezuela.
La cifra de muertos en Venezuela puede alcanzar los 100.000, según el Servicio Geológico de EEUU
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha lanzado un informe estimando que podríamos estar entre 10.000 y 100.000 muertos. Los terremotos han tenido una magnitud de 7,2 y 7,5 en la escala Ritcher y han provocado numerosos daños en el norte del país. El Servicio Geológico de EEUU ha hecho la estimación, basada en modelos automáticos calculada a partir de la intensidad del movimiento, la población expuesta y la vulnerabilidad de las edificaciones en la zona afectada.
Aumentan a 235 los muertos y a más de 4.300 los heridos por el doble terremoto de Venezuela
Las autoridades venezolanas han elevado, la noche de este jueves, a 235 el número de fallecidos y a más de 4.300 la cifra de heridos por causa del doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudió Venezuela la pasada noche.
«Hemos atendido al corte de las siete de la noche del día de hoy más de 4.300 heridos, la mayoría leves, pero también hay moderados y graves, muchos de ellos han requerido de intervenciones quirúrgicas y, lamentablemente, hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar», ha lamentado el ministro de Salud de Venezuela, Carlos Alvarado,
Exteriores lamenta la muerte de dos españoles muertos tras los dos terremotos
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha lamentado el fallecimiento de dos españoles en Venezuela tras los dos terremotos de la pasada madrugada. Asimismo, el departamento que dirige José Manuel Albares ha elevado el número de españoles desaparecidos a 80.
Ecuador envía cerca de 50 rescatistas y dos perros a Venezuela tras el doble terremoto
El Cuerpo de Bomberos de Quito, capital de Ecuador, ha anunciado este jueves el envío de 47 rescatistas y dos perros a Venezuela para apoyar las labores de búsqueda, rescate y evaluación de estructuras, tras el doble terremoto de magnitud 7,5 y 7,2 en la escala de Richter que sacudió al país en la víspera.
EEUU anuncia el despliegue de equipos para «apoyar las operaciones de respuesta» tras los terremotos
Estados Unidos ha anunciado el despliegue de equipos para «apoyar las operaciones de respuesta» tras los dos terremotos registrados en Venezuela, que dejan ya 235 muertos y más de 4.300 heridos, según el último balance facilitado por las autoridades del país sudamericano.
«Con velocidad, precisión y una capacidad logística incomparable, equipos de Estados Unidos se están desplegando para apoyar las operaciones de respuesta tras los devastadores terremotos en Venezuela», ha indicado la Embajada estadounidense en la capital venezolana, Caracas.
Asimismo, ha confirmado la llegada a Caracas del teniente general Joseph Jarrard, del Mando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) y encargado de «coordinar» los esfuerzos «junto con el equipo en el terreno». «Seguimos comprometidos con Venezuela», ha apuntado en un mensaje en redes sociales.
La mujer de Koldo Olalde, un etarra huido en Venezuela, es una de las fallecidas en los terremotos
Entre las víctimas mortales de los dos potentes terremotos de Venezuela destaca el caso de la hispanovenezolana Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 años, nacida en Caracas y de ascendencia vasca. Alazne ha fallecido al derrumbarse el edificio donde residía junto a su marido en el barrio caraqueño de San Bernardino.
Su esposo es Luis María Koldo Olalde Txistu, un etarra que perteneció al comando Urola de ETA y que huyó de la justicia española a finales de los años 70. Las Fuerzas de Seguridad le atribuyen cinco asesinatos y la construcción de un zulo durante su pertenencia al citado comando. Consiguió huir en abril de 1979 al ser identificado por la Policía.
Última hora del terremoto que golpea Venezuela
Comenzamos el seguimiento en directo de la tragedia sísmica que mantiene en alerta a Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que han dejado, por el momento, al menos 235 muertos y más de 4.300 heridos.
Las autoridades continúan con las labores de rescate y evaluación de daños mientras crece la preocupación por los desaparecidos y las personas que permanecen atrapadas bajo los escombros.
Caracas y el estado de La Guaira concentran buena parte de los daños, con cientos de edificios afectados, hospitales dañados y miles de familias damnificadas. Equipos de emergencia nacionales e internacionales trabajan ya sobre el terreno en una carrera contrarreloj para encontrar supervivientes y atender a las víctimas. Sigue aquí toda la última hora.
El Gobierno de Venezuela descarta alertas de tsunami tras los potentes terremotos del jueves
El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha descartado este viernes que exista alerta alguna de tsunami «en ninguna parte del país» tras los potentes terremotos registrados el jueves y que han dejado al menos 235 muertos y más de 4.000 heridos, un mensaje con el que busca transmitir «tranquilidad».
Cabello, que ha afirmado desde La Guaira, la zona más afectada por los seísmos, que existe una «absoluta tranquilidad en aguas venezolanas», ha anunciado que el Gobierno «se encuentra desplegado trabajando junto al pueblo», según ha recogido la cadena de televisión Telesur.
«Queremos hacer una denuncia: gente inescrupulosa, que solo está buscando hacerle daño a nuestro pueblo y a la gente de La Guaira, ha dejado correr el rumor malsano, malintencionado, de que hay una alerta de tsunami. Queremos informar de manera responsable de que no hay alerta de tsunami en ninguna parte de Venezuela», ha indicado Cabello.