Última hora del terremoto en Venezuela, en directo: muertos, heridos y desaparecidos

El terremoto que sacudió ayer Venezuela mantiene al país en alerta tras una de las mayores tragedias sísmicas de los últimos años. Más de 24 horas después de los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5, las autoridades cifran en al menos 235 los fallecidos y 4.300 los heridos, mientras continúan las labores de rescate entre edificios dañados, personas desaparecidas y familias que siguen buscando a sus seres queridos.

Los equipos de emergencia trabajan contra reloj en Caracas y, especialmente, en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas, donde se han registrado graves daños en infraestructuras, hospitales y viviendas.

El balance provisional incluye miles de familias afectadas, cientos de personas atrapadas y una amplia operación de ayuda con equipos nacionales e internacionales desplegados para localizar supervivientes y atender a los damnificados.