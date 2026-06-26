Rescate milagroso: salvado indemne a un bebé bajo los escombros tras los terremotos de Venezuela

Un bebé rescatado indemne bajo los escombros da esperanza a los equipos de rescate en Venezuela. Su salvamento da halo de esperanza al país. El niño se encontraba atrapado entre los escombros tras los devastadores terremotos de Venezuela. Consiguió ser rescatado gracias a los vecinos de la zona, ya que la premura de medios hace que sean los propios venezolanos quienes actúen como rescatadores. El pequeño apenas sufrió heridas, consiguió salir indemne y con vida en medio de una situación crítica. Éste es uno de los casos más emotivos vividos durante las labores de rescate tras la tragedia que azota el país.

Un hijo le susurra a su padre: «No llores, papá»

No es el único caso de niños que han sobrevivido al terremoto de Venezuela. En plena tragedia, un chico trataba de consolar a su padre, que no se podía mover porque tenía las piernas atrapadas. «No llores, papá», le susurraba cuando se encontraban bajo los cascotes y esperaban a ser rescatados, según se ve en un vídeo difundido en redes sociales.

Mateo es otro pequeño que ha sufrido de cerca las consecuencias de los terribles terremotos. Con la pierna entablillada busca a su padre. Su madre ha fallecido. Él lo sabe. «Mi mamá dejó de respirar ayer a las siete y media horas», dice en shock.

🇻🇪🥺😭 DESGARRADOR: “Mi mamá dejó de respirar ayer a las 7:30”, dice este niño, llamado Mateo, que fue rescatado con vida.

“El único que sobrevivió a este derrumbe fui yo”. pic.twitter.com/17CC1PxVGX — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 25, 2026

Casi 1.000 muertos por los terremotos en Venezuela

La cifra de muertos tras los terremotos de Venezuela asciende a 920 y la de heridos a 3.360. La presidenta venezolana Delcy Rodríguez ha indicado que el estado de La Guaira, el más afectado por los seísmos, ha sido «militarizado» tras ser declarado zona de desastre natural. También ha anunciado la llegada de delegaciones de otros países para ayudar, como la que ha enviado España.

«Quiero informar que están llegando recursos especiales a las familias a través del mecanismo de Vuelta a la Patria para que puedan hacer frente a esta situación. A lo largo del día seguiremos recibiendo delegaciones procedentes de otros países, como Estados Unidos, Colombia, España, Barbados; de México ha llegado un contingente, llegará otro», ha explicado.