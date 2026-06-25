Sánchez envía a toda prisa a la UME a Venezuela mientras en la DANA esperó a que el PP lo pidiera

El Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, ha enviado a Venezuela efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en un tiempo récord que para sí hubieran querido los valencianos el 29 de octubre de 2024, cuando la mayor catástrofe natural vivida en la historia de la Comunidad Valenciana, la DANA, desató un desastre que se cobró 230 vidas humanas. Aún hoy, resuena como una pesadilla en la mente de los valencianos el «si necesita recursos, que los pida», cuando la denominada zona 0 presentaba, ya después de la tragedia, una imagen apocalíptica, que en el imaginario común se definía, como fue testigo entonces OKDIARIO, como «el paisaje tras un bombardeo».

Dos devastadores terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter han sacudido el norte de Venezuela, causando al menos 164 muertos y miles de desaparecidos. Así lo ha anunciado, cuando era primera hora de la mañana en España, la presidenta en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez, que ha declarado el estado de emergencia en el país tras los brutales estragos causados.

Poco después, en menos de tres horas, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ofrecía, entre otras ayudas, la de la propia UME, con 54 militares para colaborar en las acciones de búsqueda sobre el terreno.

Nada que ver con lo vivido en Valencia aquel 29 de octubre. A pesar de que la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, aseguró que a las 12:23 horas de aquel 29 de octubre le había ofrecido a la unidad, la consellera de Emergencias, Salomé Pradas, lo desmintió en sede judicial. Fue la propia Pradas quien la solicitó a las 15:00 horas a la vista del cariz que estaba tomando la situación.

La versión de la consellera, de facto, es la que coincide con la de la ofrecida en aquellas fechas por la propia UME. Fue a las 14:00 horas, cuando ya estaba preparada. Pero el primer elemento de reconocimiento no partió hasta las 15:41. Es decir, que la celeridad del Gobierno para enviar a la UME a Paiporta no fue la misma con la que la ha ofrecido a Venezuela.

De hecho, siguiendo ese mismo relato, los primeros militares de la UME no llegaron a Paiporta hasta las 00:28 horas del 30 de octubre. Por tanto, la noche posterior a la DANA. A partir de ahí, llegó el caos y la desesperación, porque los militares no llegaban. Y si lo hacían, era con cuentagotas. Tal como en aquellos días reveló OKDIARIO, no fue hasta el 2 de noviembre cuando la Unidad ya estaba desplegada en el territorio de la catástrofe.

El 1 de noviembre, ya 48 horas después de la catástrofe de Valencia, llegaron los primeros 500 militares. Y, aunque la ministra de Defensa, Margarita Robles, difundió que se enviarían «los que hagan falta», la falta de más efectivos fue evidente en los días siguientes hasta generar protestas colectivas.

El sábado 2 de noviembre, en una comparecencia, Sánchez manifestó, en referencia a la catástrofe de Valencia: «Si necesita más recursos, que los pida». Solo habían transcurrido tres días de la riada y los valencianos no veían más ayuda que la de sus palas y picos. El Ejército continuaba sin acudir en el número y dotación necesarios.

La situación tomó tintes tan tensos que el domingo 3 de noviembre, cuando Sánchez llegó a Paiporta con el Rey y con Mazón, el presidente del Gobierno acabó huyendo de la localidad a la carrera, dejando a su suerte al monarca y al presidente de la Generalitat ante una multitud enardecida que pedía cuentas por la escasa ayuda que había recibido y donde la presencia de los militares seguía siendo mínima, mientras que los asaltos nocturnos y los saqueos se sucedían.

Aún tardó en llegar el grueso de las tropas. Y aunque acabó acudiendo hasta por mar, lo vivido en aquellas horas y días iniciales es clave para entender la reacción posterior del pueblo valenciano. La celeridad, la prisa y la rapidez que el Gobierno se ha dado para enviar recursos, empezando por la UME a Venezuela, que lo necesita, no se sintió en Valencia en aquellas dramáticas horas iniciales en que los valencianos se vieron solos ante la peor catástrofe de su historia.

Margarita Robles visitó la zona cero de la DANA en el sur de Valencia el 22 de noviembre de 2024. Casi un mes después de la catástrofe. Y no le resultó nada agradable. Algunos le echaron en cara de forma ruidosa la incompetencia del Gobierno de Sánchez y, en concreto, el inexplicable retraso en el despliegue militar en los más de 70 municipios afectados. Durante su visita, Robles intentó subrayar los esfuerzos realizados por la Unidad Militar de Emergencias (UME), a lo que varios afectados señalaron que los efectivos «llegaron demasiado tarde» para muchos de ellos. La celeridad con Venezuela. No se vivió ni se sintió en Valencia.