Loli Domínguez, cocinera española: «Las mejores patatas fritas no se hacen con aceite, sino con 4 dientes de ajo y pimentón».

Las mejores patatas fritas no se hacen con aceite, sino que, con 4 dientes de ajo y pimentón, un buen básico que, sin duda alguna, deberemos empezar a crear algunos elementos que nos servirán para crear un buen básico. El aceite será el gran aliado de una comida que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Por lo que, quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

Esta forma de cocinar un básico de nuestra cocina, puede acabar siendo el que mejor se adapte a unas necesidades que nos servirán para lucirnos de muchas formas posibles. Será la hora de apostar claramente por un cambio de tendencia en la cocina casera que consiste en darnos algunos detalles que pueden acabar siendo lo que mejor se adaptará a nuestra cocina. Lola Domínguez es una cocinera que comparte sus recetas y nos hace descubrir la esencia de este tipo de patatas fritas que quedan de lujo. Con un toque de pimentón y de ajo que realmente le dará un sabor nunca visto a este básico de nuestra cocina.

Esta cocinera española Loli Domínguez es la experta en patatas

Conocer la opinión de una cocinera española que prepara este tipo de recetas y otras muchas más, es lo que nos hará sumergirnos de lleno en una combinación de ingredientes que puede ser clave que tengamos por delante. En especial en estos días en los que realmente podemos conseguir un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

Es hora de empezar a prepararse para un cambio de tendencia que puede llegar en breve y que quizás hasta el momento desconocíamos. Una novedad que podría convertirse en la antesala de una comida que tiene el complemento básico. En estos días en los que necesitamos hacer realidad este cambio de tendencia que puede ser clave para todos.

Unas patatas que acabarán marcando este buen básico que se convertirá en el añadido que puede convertirse en nuestra estrella. Una opción que puede acabar siendo lo que nos dará un extra de buenas sensaciones en estos días que pueden convertido en este básico que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Esta cocinera española puede ser experta en patatas que nos haga descubrir esta receta especial. Un buen básico que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días.

Estas son las mejores patatas fritas con ajo y pimentón

Los ajos y pimentón pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que queremos un buen básico que hasta la fecha desconocíamos en estos días en los que la fecha no sabíamos. Es hora de apostar en estos días en los que realmente queremos conseguir una receta de esas que impresionarán a simple vista.

Esta receta es una auténtica delicia en estado puro que puede acabar de darnos ese básico de la cocina más auténtica y natural.

Ingredientes:

Patatas

Ajos

Perejil fresco picado

Hebras de azafrán

Sal

Aceite de oliva virgen extra

Miga de pan duro

Agua