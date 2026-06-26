Indag «Sánchez, eres espléndido con las víctimas de Venezuela pero a los valencianos les dijiste que se buscasen la vida»

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Eduardo Inda, director de OKDIARIO, ha reaccionado en su nuevo vídeo al envío de la Unidad Militar de Emergencia (UME) a Venezuela para apoyar con las tareas de rescate tras los «dos terribles terremotos» que «van a costar decenas de miles de millones de dólares» y que «han provocado la pérdida de decenas de miles de vidas». El director de este diario ha mostrado su aprobación a la velocidad con la que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha mandado a la UME al país caribeño. Sin embargo, se ha mostrado sorprendido por el contraste «con la lentitud que demostró el autócrata español a la hora de responder a esa tragedia que fue la DANA en 2024». Inda además ha recordado la «repugnante y diabólica» frase de Sánchez en la que dijo que «si necesitan más recursos, que los pidan», ante la situación en Valencia. «Pedro Sánchez fue un miserable con los de casa y ha sido espléndido, y me parece bien, con los de fuera», ha terminado el director de OKDIARIO.

 

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