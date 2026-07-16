Los veterinarios coinciden: si le pones las manos a tu perro y te chupa no es porque te quiera mucho, en realidad es porque se preocupa por ti

Si le pones las manos a tu perro y te chupa no es porque te quiera mucho, sino que en realidad se preocupa por ti, los veterinarios coinciden con este hecho. La manera en la que se relacionan nuestras mascotas es importante, podemos conocer en primera persona lo que nos estará esperando de la mano de algunos detalles que quizás hasta ahora nadie hubiera visto llegar. Esta gama de elementos que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Será el momento de conocer algunos detalles que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado. En estos días en los que realmente puede ser clave.

Los veterinarios explican lo que significa que tu perro repita este gesto de tal forma que tocará empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que será el que mejor se adaptará a este nuevo miembro de la familia. Entender la forma en la que los perros se relacionan con los humanos es esencial que la tengamos en mente. Será el momento de conocer lo que puede pasar con tu perro si hace esto, en realidad no es que te quiera más de lo que podría hacerlo, sino que se preocupa por ti.

En realidad, tu perro se preocupa por ti

Tu mascota se preocupa por ti y lo hace de tal forma que quizás nunca sabrías lo que significa este gesto que puede ser esencial que tengamos en mente. Es momento de apostar claramente por este cambio que podría ser esencial que tengamos en mente.

Cuando incorporamos a un perro a nuestro día a día, deberemos estar preparados para conocer un poco mejor a este animal que puede ser esencial. Un fiel compañero de nuestra familia puede alzarse desde un punto de vista que quizás hasta el momento no sabíamos.

Este perro que se ha criado con nosotros y que se convierte en un fiel amigo, nos ofrece un amor que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Cuando lo que realmente puede pasar en estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede ser esencial. Descubriremos este tipo de detalle que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días una excusa perfecta para conocer un poco mejor este tipo de elementos.

Si le pones las manos a tu perro y te chupa

En realidad, es porque se preocupa por ti esta manera de ver qué hace tu perro cuando le pones las manos, de tal forma que descubrirás la esencia de una manera de expresar unos sentimientos que debes tener en consideración. Tu perro se estará preocupando por ti si hace esto.

Tal y como explican los expertos de Pasionveterinaria este lamido puede estar relacionado con una serie de emociones que quizás desconocemos:

Afecto y cariño: Esta es la razón más obvia y común. Un perro que te lame, especialmente en la cara o las manos, a menudo está expresando su amor, alegría por tu presencia y un fuerte vínculo afectivo.

Sumisión o respeto: En el contexto de la jerarquía social, un perro puede lamer a un «líder» (en este caso, tú) como una señal de sumisión y respeto, reconociendo tu autoridad.

Búsqueda de atención: Si tu perro te lame y tú le das atención (caricias, hablarle), él aprenderá que el lamido es una forma efectiva de conseguir lo que quiere. Esto puede llevar a un lamido más persistente.

Recopilación de información: Los perros tienen receptores químicos en su lengua. Lamerte les permite «probar» tu piel, tu olor, tu sudor, recopilando información sobre tu estado de ánimo, si has comido algo, o dónde has estado.

Alivio del estrés o ansiedad: El lamido es un comportamiento auto-calmante. Un perro estresado, aburrido o ansioso puede lamerse a sí mismo compulsivamente o lamer a su dueño para liberar tensión o buscar consuelo.

Una manera de interactuar con esta mascota que va más allá de lo que nos imaginaríamos con un lamido que posee un significado que va más allá de lo establecido. Cuidado si el lamido es hacia sí mismo: «No siempre, pero es una causa muy común y importante. El lamido excesivo o compulsivo (especialmente si es hacia sí mismo, como lamerse las patas o el abdomen hasta irritarse la piel) puede ser una señal de ansiedad, aburrimiento o estrés. Los perros se lamen para auto-calmarse. Sin embargo, el lamido excesivo también puede ser causado por alergias (pulgas, ambientales, alimentarias), dolor (artritis, lesiones), infecciones de piel o parásitos. Si el lamido es compulsivo, es crucial consultar al veterinario para un diagnóstico».