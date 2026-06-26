El Gobierno deja en tierra a 10 bomberos valencianos con todo listo para viajar a salvar vidas a Venezuela

Un total de 10 bomberos valencianos de la ONG Bombers pel món (Bomberos por el mundo) con sus correspondientes binomios caninos se han visto obligados a suspender a última hora el viaje previsto para ayudar a salvar vidas tras los terremotos de Venezuela. El Ministerio los ha descartado tras enviar a 57 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME). «Estamos frustrados», ha declarado a OKDIARIO uno de los expedicionarios. Los bomberos consideran, además, que organizar un viaje a partir de este sábado carece de sentido, por cuanto a partir de 72 horas después de la catástrofe resulta muy difícil encontrar supervivientes.

La ola de solidaridad que ha despertado en Valencia la catástrofe de Venezuela ha sido enorme. Los valencianos, que el 29 de octubre de 2024 vivieron en sus carnes la peor tragedia de su historia, con la DANA, quieren volcarse con Venezuela. Y para ello, efectivos de emergencias, muchos de ellos ligados a ONGS, han comenzado a poner todos los medios a su alcance para responder a una sola pregunta: ¿en qué podemos ayudar? En el caso de los bomberos voluntarios, aun a costa de sacrificar los breves momentos que para disfrutar de los suyos les permite su vocación profesional, la de salvar vidas allá donde sea necesario.

En este contexto, 10 bomberos valencianos de la ONG Bombers pel món habían planificado viajar este mismo viernes hacia Venezuela. Tenían el operativo preparado. Pero, a última hora, el Ministerio lo ha descartado. Según algunas fuentes, porque ahora lo que se buscan son otros perfiles, como arquitectos.

Los bomberos, según fuentes de la propia ONG, han buscado otras opciones para llegar a Venezuela. Esas opciones incluían el desplazamiento a un punto o país tercero desde el que ir a Venezuela, a la zona cero de la catástrofe. Esta opción ha sido descartada por la tardanza que suponía llegar a la zona cero antes citada con todo el material. Podían llegar, pero tarde.

Este mismo viernes, los expedicionarios habían recibido la visita de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Se trataba de darles ánimos y despedirles en el inicio de su valiente misión. Pasadas las 13:39 horas, los efectivos estaban listos para salir. Todo, en esos momentos, dependía del Ministerio. Pero ese mismo ministerio, a última hora, lo ha descartado. Para los valencianos, la sola intención de los 10 efectivos de viajar hasta Venezuela resulta ya en sí misma admirable.