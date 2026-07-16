En España tenemos un balneario natural con aguas termales a 25ºC todo el año escondidas en medio de las montañas

Hay destinos que sorprenden por su historia y otros que lo hacen por su entorno natural. Montanejos, en el interior de la provincia de Castellón, reúne ambas cualidades en un mismo lugar. Este municipio, rodeado por montañas y atravesado por el río Mijares, se ha convertido en uno de los rincones más visitados de la Comunidad Valenciana gracias a ser un balneario natural con aguas termales, sus paisajes y su amplia oferta de actividades al aire libre. Tanto si buscas desconectar durante un fin de semana como si prefieres descubrir un destino lleno de patrimonio, Montanejos ofrece una experiencia capaz de conquistar a viajeros de todas las edades.

Además de su conocido manantial de aguas termales, el municipio conserva un interesante legado histórico que invita a pasear sin prisas por sus calles. A ello se suma una red de senderos que conduce hasta desfiladeros, miradores y parajes naturales de gran belleza, convirtiendo la localidad en un lugar ideal para combinar descanso, naturaleza y turismo activo. La gastronomía local, basada en la tradición castellonense, completa una propuesta perfecta para quienes desean alejarse del ritmo de la ciudad. No es casualidad que cada año miles de visitantes elijan Montanejos para disfrutar de una escapada diferente, en la que el agua, la montaña y la tranquilidad son las grandes protagonistas.

Qué ver en el balneario natural con aguas termales en Castellón

Como explica la web de la Comunidad Valenciana, el recorrido puede comenzar por el núcleo histórico tradicional, donde todavía se conserva el encanto de los pueblos del interior de Castellón. Sus calles estrechas y su arquitectura popular permiten descubrir la esencia de una localidad que ha sabido mantener su identidad con el paso del tiempo.

Entre los edificios más destacados está la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, levantada entre los siglos XVII y XVIII. Muy cerca se encuentra la torre de Montanejos, una construcción circular de origen islámico que formó parte del antiguo sistema defensivo de la zona y que recuerda el pasado musulmán del municipio.

El paseo continúa hasta el puente-acueducto de San José, una obra de origen medieval que todavía conserva buena parte de su estructura original. También merece la pena acercarse a los antiguos lavaderos públicos, espacios que durante décadas fueron fundamentales en la vida cotidiana de los vecinos y que hoy constituyen un interesante testimonio del patrimonio etnológico local.

La Fuente de los Baños, el gran tesoro termal

Si existe un lugar que ha dado fama a Montanejos, ese es la Fuente de los Baños. Este manantial natural mantiene sus aguas a una temperatura constante de alrededor de 25 grados durante todo el año, lo que permite disfrutar del baño en cualquier estación.

La tradición popular atribuye a estas aguas propiedades beneficiosas para el bienestar, motivo por el que desde hace siglos atraen a visitantes en busca de relajación. Más allá de las leyendas, el enclave destaca por su extraordinaria belleza. El río Mijares forma aquí una serie de piscinas naturales de aguas cristalinas rodeadas por altas paredes de roca que crean un paisaje espectacular.

La zona está acondicionada para recibir visitantes con áreas de descanso, merenderos y espacios pensados para disfrutar en familia. Todo ello convierte a la Fuente de los Baños en uno de los principales reclamos turísticos del interior de la comunidad y en un escenario perfecto para pasar una jornada en contacto con la naturaleza.

El atractivo de este espacio también está relacionado con la conservación de la calidad del agua de este balneario natural con aguas termales. La Comisión Europea recuerda que la normativa comunitaria sobre aguas de baño garantiza elevados estándares de control y protección ambiental, contribuyendo a preservar estos espacios naturales para residentes y visitantes.

Rutas entre cañones y paisajes espectaculares

Muy cerca de la Fuente de los Baños comienza la conocida Ruta de los Estrechos, uno de los itinerarios senderistas más populares de la zona. El recorrido discurre junto al río Mijares y atraviesa impresionantes desfiladeros donde la fuerza del agua ha modelado el paisaje durante miles de años.

Entre sus rincones más llamativos destaca el Cañón de Chillapájaros, cuyas elevadas paredes rocosas ofrecen una de las estampas más fotografiadas del municipio.

Además del patrimonio y los espacios naturales, Montanejos es un referente para los amantes del turismo activo. Empresas especializadas organizan actividades como rafting, kayak, barranquismo, escalada, espeleología o vías ferratas, aprovechando las excelentes condiciones que ofrece el entorno.

De este modo, tanto quienes buscan emociones como quienes prefieren un plan más tranquilo encuentran propuestas adaptadas a sus intereses.

Otra visita recomendable es la pedanía de La Alquería, donde todavía se conservan vestigios de su antiguo castillo y es posible descubrir una atmósfera serena rodeada de naturaleza.