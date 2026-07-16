Li Ping, especialista en medicina tradicional china: «La siesta española es buenísima, pero no de dos horas, de 20 minutos»

Li Ping (Shanghái, 1958) es una especialista en medicina tradicional china que está establecida en Barcelona desde el año 1987. Licenciada por la Universidad Huadong Shifan y la Universidad de Rennes II, amplió sus estudios en la Universidad de Medicina Tradicional China de su ciudad natal para convertirse en una eminencia en todo lo que tiene que ver con la salud y los métodos utilizados en su país. Ahora ha concedido una entrevista en la que ha dado una serie de consejos para seguir unos buenos hábitos en el día a día.

Li Ping ha concedido una entrevista al popular podcast Tiene sentido, en el que ha hecho un repaso a los métodos más importantes de la medicina tradicional china y también ha dado una serie de consejos para seguir unos buenos hábitos en el día a día. El deporte, la buena alimentación y un descanso correcto son las principales premisas que hay que seguir para llevar una vida ordenada, y esta experta en la materia ha opinado incluso sobre las bondades de la popular siesta española.

«En China nos dicen que somos como plátanos, amarillos por fuera y blancos por dentro, porque no podemos cambiar la piel, pero sí los hábitos. Yo normalmente me adapto», dice durante su intervención Li Ping, que desvela su rutina diaria durante su intervención. «Necesitamos unas 7 horas de buen sueño. 8 horas tampoco es necesario, pero al menos 7. Y tener la franja de sueño profundo entre las 00:00 y las 06:00. O incluso desde las 23:00, mejor», cuenta en la entrevista.

Li Ping y el ayuno intermitente

Li Ping también se ha pronunciado sobre la nueva moda del ayuno intermitente y ha dejado claro que este hábito va en contra de lo que se practica en su país. «Hay gente que hace ayuno intermitente. Yo no digo que no sea bueno. Tampoco es bueno comer tanto», cuenta. «Para nuestra medicina, la primera comida es muy importante. Necesitas que tu cuerpo tenga energía para funcionar. Desayunamos cosas más sanas. Frutos secos, avena… «, dice a la vez que también se atreve a recomendar el clásico pan con jamón bueno de España. «Tampoco está mal», señala antes de informar sobre la hora perfecta para desayunar: «Sobre las 8 es buena hora».

Li Ping también indica que la hora buena para comer son las 13:00 horas y además lo argumenta: «Es la plenitud del yang. Si después tienes problemas con la digestión, lo mejor es andar un poco para ayudar a digerir. Y si no tienes problemas digestivos, un pequeño descanso. A partir de esa hora se empieza a incorporar el yin. En ese cambio entre Ying y Yang de corporalidad, necesitas un poco de descanso».

«No hace falta que duermas; a veces basta con cerrar los ojos o con hacer un poco de descanso. La siesta española es buenísima, pero no de dos horas, de 20 minutos», dice sobre la tradicional siesta española. Después, esta experta en la materia también indica que el horario perfecto para la cena sería entre las 18:00 horas y las 19:00 horas.

«Los chinos comemos tres veces al día, no más. No cinco. La gente come demasiado; es excesivo. Los jóvenes pueden hacerlo porque no pasa nada. Y cenar a las 20:00 porque lo digieren. Pero cuando llega cierta edad, a partir de los 50 y de los 70, cuando el sistema digestivo se debilita, adoptar ese ritmo sería más interesante», dice sobre los hábitos que deben seguir las personas de más edad que quieran seguir un estilo de vida saludable.