Ni Madrid ni Ceuta: esta es la ciudad más peligrosa de España y lo corroboran hasta sus propios habitantes

Encontramos diversos rankings para analizar tanto los países como las ciudades con mayor delincuencia del mundo, de España y de Europa. Numbeo es uno de ellos, y refleja la ciudad más peligrosa del España, además de clasificar los países según todo el mundo y también Europa. La verdad es que esta ciudad está vivienda una ola de casos algo peligrosos en poco tiempo, desde robos a asesinatos en plena calle y de día.

Aunque sea una ciudad turística, y los de fuera siguen llegando, es verdad que esta cuestión es una de las más preocupa a sus habitantes. Para poder medir la delincuencia, hay diversos parámetros, ya sea por la falta de seguridad, el número de robos y de actos delictivos cada mes, y cada año, zonas que no están bien iluminadas, cuando hay más presencia de policías y vigilancia en general, entre otros.

La ciudad más peligrosa de España

En base a ello se refleja cuál es la cuidad más peligrosa de España y de otros países. En este caso, el ranking de Numbeo sitúa a Barcelona como la más peligrosa, en el puesto 132, en este momento, porque va variando.

Así, aparece España con esta ciudad, por delante de otras como Dallas, en Estados Unidos; Bali, en Indonesia; o Rawalpindi, en Pakistán.

Los parámetros que indican la ciudad con más delincuencia

En base a Numbeo, el Índice de Criminalidad de Barcelona es de 52,17 y el Índice de Seguridad de 47,83.

Tasas de criminalidad en Barcelona

Nivel de criminalidad 57.97 Moderado

Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años 77.75 Alto

Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio 48.98 Moderado

Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos 60.06 Alto

Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche 36.29 Bajo

Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robo de objetos del interior del coche 52.88 Moderado

Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido 46.98 Moderado

Preocupación sobre la posibilidad de ser insultado 43.50 Moderado

Preocupación sobre la posibilidad de ser agredido físicamente por el color de piel, origen étnico, género o religión 27.92 Bajo

Problemática de gente consumiendo o traficando con drogas 61.96 Alto

Problemática con crímenes contra la propiedad como robo y vandalismo 63.31 Alto

Problemática con crímenes violentos como agresión o atraco armado 48.58 Moderado

Problemática con corrupción y sobornos 55.17 Moderado

Seguridad en Barcelona

Seguridad al caminar solo durante el día 68.68 Alto

Seguridad al caminar solo durante la noche 41.81 Moderado

Última actualización: julio 2026

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Otras ciudades peligrosas de España en la lista

Ahora bien, no es la única ciudad española que está en esta lista. En el puesto 167, se sitúa Bilbao, con tasas de criminalidad:

Nivel de criminalidad 52.32 Moderado

Aumento de la criminalidad en los últimos 3 años 68.81 Alto

Preocupación sobre la posibilidad de sufrir robos en el domicilio 45.09 Moderado

Preocupación sobre la posibilidad de sufrir hurtos o robos 51.46 Moderado

Preocupación sobre la posibilidad de sufrir un robo del coche 36.12 Bajo

Mientras que en el puesto 259 encontramos a Valencia, en el 274, a la ciudad de Sevilla, en el 279 a Alicante; seguida en el 280 de Palma de Mallorca, y en el 310 está Málaga, mientras que en el puesto 332 está la capital, Madrid.

Respecto al ranking de países mundiales, sin especificar ciudad, observamos que España está en el puesto número 97.

Ranking de países con más delincuencia en Europa

Si nos fijamos en el ranking europeo, Barcelona se sitúa en el ranking número 24, por encima de Belfast en Reino Unido, o Bari en Italia. En el puesto 36 está de nuevo Bilbao, y en el 78, encontramos a Valencia, mientras que en el 88 está Sevilla, y en el 90 la ciudad de Alicante seguida de Palma de Mallorca que está en el puesto 91.

En el puesto 103 la ciudad de Málaga, y en el 108 San Sebastián que está por encima en delincuencia de Madrid, que se sitúa en el puesto 118 de la lista de las ciudades más peligrosas de Europa.

En todo caso, la más destacada del ranking hace algunos años que sufre cierta delincuencia y es uno de los principales problemas que más preocupa a sus vecinos, por detrás de la vivienda.