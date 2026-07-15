La Guardia Civil desarticula una organización criminal especializada en el robo en bares de Sevilla y Córdoba

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal especializada en robos con fuerza en establecimientos de hostelería de las provincias de Sevilla y Córdoba. La denominada operación ALXARAF SLOT FILTERS se ha saldado con la detención de cuatro personas, presuntamente responsables de una cadena de asaltos cuyo principal objetivo era apoderarse de la recaudación de máquinas recreativas y expendedoras de tabaco instaladas en bares y cafeterías.

La investigación permitió identificar a un grupo perfectamente organizado y con una elevada capacidad operativa, que actuaba de forma itinerante y planificaba varios robos en una misma noche para maximizar el botín y dificultar la labor de las fuerzas de seguridad. Según la Guardia Civil, los integrantes empleaban herramientas especializadas, entre ellas radiales, con las que cortaban las rejas metálicas que protegían los establecimientos antes de acceder al interior y sustraer el dinero de las máquinas.

Los agentes constataron que la banda utilizaba un vehículo de gran potencia para desplazarse rápidamente entre diferentes municipios y facilitar la huida tras cometer los robos. Ese turismo fue finalmente intervenido durante el desarrollo de la operación, lo que supuso un importante avance en la investigación.

Las investigaciones han permitido relacionar a la organización con robos cometidos en diversos municipios sevillanos, entre ellos Benacazón, Sanlúcar la Mayor, Olivares, La Puebla del Río, Alcalá del Río, Mairena del Alcor y Herrera. Asimismo, los investigadores atribuyen al grupo un robo perpetrado en la localidad cordobesa de Puente Genil, lo que evidencia el carácter supraprovincial de sus actuaciones.

Uno de los aspectos clave para el esclarecimiento de los hechos fue la colaboración ciudadana. La Guardia Civil destaca que los testimonios aportados por distintos testigos resultaron determinantes para identificar a todos los integrantes de la organización y, especialmente, al presunto líder del grupo, cuya localización permitió culminar con éxito la operación policial.

Tras la detención de los cuatro sospechosos, todos ellos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial. El juez decretó el ingreso en prisión comunicada y sin fianza para dos de los arrestados, entre ellos el considerado cabecilla de la organización criminal, mientras continúa la instrucción judicial para determinar el alcance total de la actividad delictiva y esclarecer si el grupo pudiera estar implicado en otros hechos similares.

La Guardia Civil ha subrayado que el éxito de la operación ha sido posible gracias al trabajo coordinado de numerosas unidades. En concreto, han participado el Grupo de Investigación de la Compañía de Sanlúcar la Mayor, el Área de Investigación del Puesto Principal de Puente Genil, el Puesto de la Guardia Civil de Alcalá del Río, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Sanlúcar la Mayor, así como efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local de Sevilla y las Policías Locales de Sanlúcar la Mayor y Castilleja de la Cuesta.