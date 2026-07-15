Adiós al último muro de Europa: Gibraltar y España derriban la Verja gracias al acuerdo post-Brexit

La histórica verja que durante más de un siglo ha separado físicamente Gibraltar de España ha dejado de ser una frontera con controles de pasaportes. En la medianoche de este miércoles se ha escenificado un momento de gran carga simbólica con el que ambas partes han querido mostrar el inicio de una nueva etapa en las relaciones entre el Peñón, España y la Unión Europea tras el Brexit.

El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, y el alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz), Juan Franco, protagonizaron el acto al cruzar la verja desde lados opuestos sin necesidad de presentar documentación. Se convirtieron así en los primeros ciudadanos en hacerlo bajo el nuevo régimen acordado entre la Unión Europea y el Reino Unido, en un ambiente marcado por la expectación de numerosos vecinos que acudieron a presenciar el acontecimiento. El momento estuvo acompañado por la interpretación del Himno de la Alegría a cargo de una banda de música.

Tras el acto, Picardo destacó que el acuerdo representa el resultado de años de negociaciones y esfuerzos diplomáticos. En declaraciones a TVE, aseguró que han «luchado muchísimo por esto» y defendió que todas las partes implicadas han sabido priorizar el interés de los ciudadanos por encima de las diferencias políticas.

El dirigente gibraltareño agradeció la implicación del Gobierno de España, del Ejecutivo británico, de la Comisión Europea y del propio Gobierno de Gibraltar para hacer posible este nuevo escenario. A su juicio, el acuerdo permitirá abrir importantes oportunidades económicas para el Peñón gracias al acceso a un mercado de cerca de 480 millones de personas.

Picardo se mostró especialmente optimista respecto al impacto que tendrá la eliminación de los controles fronterizos sobre la actividad comercial y turística. Consideró que Gibraltar podrá atraer a un mayor número de visitantes, lo que favorecerá el comercio, la hostelería y el conjunto de la economía local.

Este hito llega apenas unas horas después de que la Unión Europea y el Reino Unido firmaran el tratado que regula definitivamente la relación de Gibraltar con el espacio comunitario tras cuatro años de intensas negociaciones posteriores al Brexit. El acuerdo fue rubricado por el comisario europeo para las relaciones con el Reino Unido, Maros Sefcovic, en representación de los veintisiete países miembros, mientras que por parte británica firmó el secretario de Estado para Europa, Stephen Doughty.

Aunque el tratado deberá ser ratificado formalmente tanto por las instituciones europeas como por el Reino Unido para adquirir carácter definitivo, ha entrado ya en vigor de forma provisional, permitiendo aplicar desde este mismo momento sus principales disposiciones.

Con motivo de este cambio histórico, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto desplazarse este miércoles a La Línea de la Concepción para participar en los actos que simbolizan el fin de la verja y la desaparición de los controles de pasaportes entre España y Gibraltar.