Identificadas todas las víctimas del incendio de Los Gallardos: siete británicos, tres belgas, un francés, un estadounidense y un español

La plaza número 3 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera ha validado este martes la identificación de las trece víctimas mortales del incendio de Los Gallardos (Almería), una vez cotejadas las muestras de ADN de los tres últimos cuerpos que permanecían pendientes de confirmación. Con ello, el proceso de identificación ha quedado oficialmente concluido.

Entre los fallecidos se encuentra una mujer británica de 93 años que murió en el hospital a consecuencia de las graves quemaduras sufridas durante el incendio. El resto de las víctimas son siete mujeres y cinco hombres, todos mayores de edad. Los tres cuerpos cuya identificación estaba pendiente correspondían a tres mujeres, dos de nacionalidad británica y una estadounidense.

En total, las víctimas mortales son un ciudadano español y doce extranjeros. De estos últimos, siete procedían del Reino Unido, tres de Bélgica, uno de Francia y otro de Estados Unidos, según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) en un comunicado.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha precisado que todas las identificaciones ya han sido comunicadas a los familiares de los fallecidos. Estas notificaciones se han realizado de forma presencial por agentes de la Guardia Civil y con apoyo psicológico.

La identificación de los tres últimos cuerpos ha sido posible tras la recepción de muestras biológicas aportadas por familiares de las víctimas. En este proceso también han colaborado las autoridades consulares de Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos y Francia para facilitar la obtención de los perfiles genéticos.

El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil había obtenido previamente el perfil genético de los doce fallecidos localizados en el incendio. Dado el estado en que quedaron los cuerpos, el análisis genético ha sido el único método de identificación primario que ha podido emplearse para confirmar la identidad de las víctimas de la tragedia de Los Gallardos.