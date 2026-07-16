Silvia Intxaurrondo reclama hoy a RTVE en el juzgado su sueldo y plaza fija mientras negocia con La Séptima

Silvia Intxaurrondo, presentadora de La Hora de la1 en TVE, se verá este jueves las caras en los juzgados con RTVE, a la que reclama volver a tener los 253.000 euros anuales de sueldo que tenía cuando cobraba a través de una sociedad —y que la cadena pública rebajó en más de 100.000 euros tras una inspección de Trabajo—, y una plaza indefinida no fija en RTVE. Todo mientras negocia incorporarse a La Séptima, la nueva cadena de televisión impulsada por los accionistas españoles de Prisa cercanos al Gobierno ,que saldrá al aire el 5 de noviembre.

Fuentes del sector explican a este diario que el impulsor de la cadena, José Miguel Contreras, ha hablado con Silvia Intxaurrondo para conocer sus intenciones y su futuro, pero la posibilidad de que se incorpore a La Séptima no es fácil, puesto que ha pedido un sueldo muy superior al que cobra ahora en TVE -140.000 euros anuales-. «Pero muy superior eh», señalan.

En TVE saltaron las alarmas hace unas semanas cuando Silvia Intxaurrondo se fue de vacaciones y dejó su camerino totalmente vacío, levantando toda clase de especulaciones sobre su futuro -ella misma aclaró en sus redes sociales que volvería en septiembre-. Pero su incorporación a La Séptima no será fácil si no accede a rebajar sus pretensiones económicas.

Mientras, este jueves el juzgado verá la denuncia que la presentadora del programa matinal de TVE interpuso contra la dirección de la cadena por el contrato que le hicieron tras romper con su empresa, Sukun Comunicación, para cumplir con la resolución de la Inspección de Trabajo, que determinó que su relación laboral era irregular y obligó a la cadena a dar de alta directamente en la Seguridad Social a la periodista.

La dirección de RTVE le ofreció entonces un contrato de artista, legal en la cadena, para poder pagarle su sueldo anterior, 253.000 euros anuales. Sin embargo, ella se negó explicando que esa solución no cumplía con la resolución de la Inspección de Trabajo.

A partir de ese momento, los responsables de la cadena pública le ofrecieron un contrato que le igualaba al convenio colectivo, con extras por presentar y dirigir el programa. Total, unos 140.000 euros anuales.

Pero ella siguió sin aceptarlo y presentó una denuncia contra RTVE en la que reclama su sueldo anterior, sus privilegios anteriores, como el coche de empresa, y que el juez determine que su plaza es indefinida no fija, algo que sólo puede hacer un juez. Si el juzgado le declara esa condición de indefinida no fija, será más difícil prescindir de ella, aunque tendría que hacer una oposición para ganarse su plaza en RTVE para siempre.

En la vista de este jueves no está previsto que Silvia Intxaurrondo declare, aunque podría asistir a ella. RTVE no tiene previsto llamarla a declarar y su testimonio sólo lo puede pedir la parte demandada. Ella acude con el abogado Jon Zabala, experto laboralista.

Las relaciones entre Silvia Intxaurrondo y la cúpula de la cadena siguen congeladas. No han sido buenas prácticamente nunca y no han mejorado con el tiempo, pese a que su programa lidera las mañanas tras destronar a Ana Rosa Quintana y Susana Grisso, liderazgo que mantiene ahora que ella está de vacaciones.