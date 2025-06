La Inspección de Trabajo está en pleno proceso de investigación a RTVE por contratar a la periodista Silvia Intxaurrondo, copresentadora y codirectora de La Hora de La 1, a través de una sociedad, Sukun Comunicación, según ha podido saber este diario de fuentes internas conocedoras de la situación. Esta misma investigación ya se produjo cuando Silvia Intxaurrondo trabajaba en Telemadrid, en 2019, y cobraba también a través de una sociedad, Ugarit & Babel, como publicó este diario. En este caso, Telemadrid se vio obligada a contratar directamente a la periodista y a regularizar su situación, pagándole una nómina como al resto de empleados.

De acuerdo con las fuentes consultadas, la primera resolución de la Inspección de Trabajo ha determinado que la situación contractual de Silvia Intxaurrondo en RTVE no es la adecuada, lo que ha sido recurrido por la cadena pública. Está previsto que esta semana las dos partes lleguen a un acuerdo sobre cómo solucionar la situación. De momento, no hay resolución firme de Trabajo.

Silvia Intxaurrondo fue contratada a través de esta sociedad en el verano de 2023 -antes estaba con Ugarit & Babel, la misma que en Telemadrid-. Tiene un sueldo diario estipulado por sus labores de codirectora y copresentadora que suman en los dos años de contrato hasta 537.000 euros -contando un mes de vacaciones y que no falte a trabajar ningún día-.

Este proceso de inspección parte de una denuncia de un particular presentada en noviembre del año pasado, como muestra la imagen.

El escrito denuncia «la falta de alta por la empresa Corporación RTVE de la informadora Doña Silvia Intxaurrondo Alaine» tanto por su contrato con Ugarit & Babel como el actual vigente con Sukun Comunicación. «Ambos contratos se firman por la Corporación RTVE siendo Don José Pablo López Director de Contenidos de RTVE, cesado el 26 de marzo de 2024». López es actualmente presidente de la Corporación pero no firmó esos dos contratos ya que como Director de Contenidos no tenía potestad para ello.

«Esta misma práctica, conocida como de falsos autónomos, ya se dio con esta misma profesional y su sociedad en julio de 2017», explica la denuncia y ha contado este diario. «La Inspección de Trabajo de Madrid consideró esta actuación fraudulenta y sancionó a Telemadrid por la utilización de esta fraudulenta forma de contratación mercantil, denominada falsos autónomos», señala.

«La asesoría jurídica de Telemadrid, dirigida por Ana Cierva, no recurrió el acta de infracción. Telemadrid tuvo que regularizar a más de 30 profesionales, cotizando con recargo a la Seguridad Social por un importe superior a los 387.000 euros», recuerda la denuncia.

Tras la denuncia del 8 de noviembre de 2024, la Inspección de Trabajo ha realizado «las oportunas actuaciones de comprobación, que han incluido comparecencias de la representación de la empresa en sede inspectora y visita de inspección al centro de trabajo», según reconoce el organismo y se puede leer en la imagen.

Como se puede leer, el correspondiente inspector de Trabajo señala el 13 de mayo que «se ha procedido reglamentariamente», lo que abre la puerta ya al acta de propuesta de resolución, que se va a resolver esta semana tras el recurso de la cadena pública en una nueva reunión con los representantes de RTVE.

Si finalmente el proceso acaba como acabó el de Telemadrid -los hechos son similares- RTVE tendrá que regularizar la situación laboral de Silvia Intxaurrondo y contratarla sin sociedad interpuesta. Eso tiene un problema y es que TVE no puede hacer esos contratos tan altos a su personal. Al menos, el compañero de Intxaurrondo en La Hora de La 1, Marc Sala, no cobra el mismo sueldo que ella. De momento, RTVE no ha renovado el contrato a Intxaurrondo, que finaliza esta temporada.