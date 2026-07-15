Entradas para la final del Mundial 2026 de España: cómo comprarlas y cuánto cuestan

La final del Mundial 2026 ya tiene a España en uno de los lados de su particular cuadrilátero, el Metlife Stadium de Nueva Jersey, colindante con Nueva York. La selección española espera rival tras una obra magistral en semifinales ante Francia, a la que dominó de principio a fin con ese 2-0 incontestable. La locura por ver a España en la final se ha disparado y conseguir entradas para el partido se ha convertido en una obsesión para muchos. Te contamos cómo comprar las entradas y los precios de éstas.

Dónde comprar entradas para la final del Mundial 2026

Los canales oficiales de venta habilitados por la FIFA prácticamente han agotado sus existencias, aunque continúan existiendo opciones para encontrar localidades disponibles en función de cancelaciones, devoluciones o nuevas operaciones de venta.

Una de las alternativas sigue siendo el portal oficial de entradas de la FIFA, donde pueden aparecer entradas liberadas de última hora sujetas a disponibilidad. A ello se suma el Marketplace oficial de reventa de la FIFA, la plataforma autorizada por el organismo para que los aficionados puedan comprar y vender entradas verificadas.

Otra posibilidad son los paquetes Hospitality oficiales, que incluyen localidades premium junto con diferentes servicios de hospitalidad y experiencias exclusivas durante el evento.

Además, existe ‘otro’ mercado: mediante plataformas especializadas de reventa internacional. La disponibilidad cambia constantemente conforme otros aficionados ponen a la venta sus entradas o se producen nuevas cancelaciones.

Precios de las entradas de la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 presenta algunos de los precios más elevados de toda la competición. Existe una diferencia muy importante entre el valor nominal fijado inicialmente por la FIFA y las cantidades que actualmente se manejan en el mercado de reventa. En el sistema oficial, las localidades estaban divididas en cuatro categorías:

Categoría 1 : desde 6.730 dólares (unos 5.900 euros), aunque las localidades «Front» de las zonas más privilegiadas llegaron a alcanzar los 32.970 dólares (unos 28.900 euros) mediante el sistema de precios dinámicos.

: desde 6.730 dólares (unos 5.900 euros), aunque las localidades «Front» de las zonas más privilegiadas llegaron a alcanzar los 32.970 dólares (unos 28.900 euros) mediante el sistema de precios dinámicos. Categoría 2 : 4.210 dólares (unos 3.690 euros).

: 4.210 dólares (unos 3.690 euros). Categoría 3 : 2.790 dólares (unos 2.450 euros).

: 2.790 dólares (unos 2.450 euros). Categoría 4: 2.030 dólares (unos 1.780 euros), la opción más económica dentro de la venta oficial.

¿Qué plataformas de reventa de entradas son fiables para comprar para la final del Mundial 2026?

La elevada demanda de entradas ha impulsado también el mercado de reventa. En Estados Unidos esta actividad forma parte del funcionamiento habitual de grandes competiciones deportivas y espectáculos, aunque está regulada por la legislación de cada estado.

Para la final del Mundial, que se disputa en Nueva Jersey con una fuerte influencia del mercado de Nueva York, existen normas específicas, entre ellas la prohibición de vender entradas físicamente dentro de un perímetro de medio kilómetro alrededor del estadio antes del partido.

Por ese motivo, la compra suele realizarse mediante plataformas digitales especializadas. La opción considerada más segura continúa siendo el Mercado Oficial de Reventa de la FIFA, donde las localidades son revendidas por otros titulares bajo las condiciones establecidas por la propia organización.

Junto a este canal oficial, también operan plataformas consolidadas del mercado estadounidense como Ticketmaster, StubHub, SeatGeek, Vivid Seats, TickPick o Gametime. Estas empresas ofrecen diferentes mecanismos de protección para el comprador y garantías sobre la entrega de las entradas, aunque las operaciones se desarrollan dentro de este ‘otro’ mercado y están sujetas a las condiciones particulares de cada plataforma.