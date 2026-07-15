La reflexión de Henry que explica la paliza de España a Francia: «Lo saben hacer desde que tienen 9 años»

En Francia se sintieron sobrepasados por el repaso de España. Los de Deschamps, que partían como una de las favoritas para ganar el Mundial, sucumbieron ante los de Luis de la Fuente con la impotencia de no ser capaces de hacer daño a la Roja. Aunque el cabreo de la selección francesa fue tremendo, los expertos del país no tuvieron reparo en atizarles por los graves errores que cometieron en unas semifinales de una Copa del Mundo.

Uno de los más críticos fue Thierry Henry, campeón con Francia en 1998 y el referente de muchos futbolistas actuales de la selección como Mbappé. Más allá de sentir frustración por la imagen de los de Deschamps, no pudo evitar rendirse ante España: «La reputación no te salva. Para estar en una final del Mundial, debes quererlo y Francia parece que no lo quiso. Pero también jugaron ante un rival maravilloso. España es una idea trabajada, generosa y perfecta. Merecen estar en la final», comenzó.

Un partido en el que Francia, por primera vez en el Mundial, se marchó de un partido perdiendo y sin marcar ni un gol con jugadores como Kylian, Dembélé, Doué, Barcola y compañía. Henry, que conoce bien la Roja y España por su paso por el Barcelona, explicó cómo es la filosofía que les pasó por encima: «Lo viví como jugador, enfrentándome a ellos, y también como entrenador, jugando contra ellos. También lo experimenté en el Barcelona, jugando con el Barcelona. Hay que entender que el balón debe moverse. Todos tienen que mantenerse en su posición. Confía en tus compañeros y deja que el balón circule. Aquí se puede ver cómo se abren constantemente para atraer al rival. Hay movimiento. Nadie permanece todo el tiempo en el mismo sitio. Ves a los jugadores moverse, pero cada uno ocupa la zona en la que debe estar», explicó en FOX Sports.

Henry se rinde a España

Insistió en jugadores clave que hicieron posible el dominio de España: «Olmo subió y Fabián bajó. Juegan por fuera y luego te atraen. No tienen prisa. Parece que van a jugar por banda, pero luego no van hacia dentro.. Sin embargo, cuando Olmo ve el espacio entre líneas y que Koné ha quedado fuera de la jugada, pensó: ‘De acuerdo, voy a recibir ese balón’. Luego Baena va a cortar la secuencia. Rodri tiene el balón. No intenta disparar, sino encontrar a otro compañero. Se vuelve a empezar. Fabián Ruiz recibe y el balón pasa al otro lado. Ahora hay que evaluar la situación. Acuden dos jugadores. Juega y acompaña la acción. Es increíble», comentó Henry.

Un estilo de juego que, bajo su opinión, es algo muy complicado de conseguir: «Parece sencillo. Van ganando 2-0 en una semifinal del Mundial y se limitan a mover el balón alrededor de Francia como si los franceses no estuvieran allí. Esto es lo que intento explicar. Da igual que juegue Baena, Nico Williams o cualquier otro. Todos saben lo que tienen que hacer desde que tienen nueve años. No importa quién entre o quién se quede fuera. Lo saben.Cuando entra un jugador, aunque sea su primer, segundo o tercer partido con la selección, conoce el sistema porque todos juegan dentro del mismo sistema. Parece bastante sencillo cuando te lo explican y cuando ves lo que hicieron. Pero hay que reflexionar sobre ello», dijo.

Por último, Henry valoró el fin de ciclo de Deschamps con Francia: «Muchos dicen que simplemente ha tenido suerte, pero discrepo totalmente. Su éxito se debe a sus decisiones y a su capacidad para asumir riesgos en el momento oportuno. Es un hombre sumamente inteligente», sentenció.