El momentazo entre Botín y Roig con el streamer Speed en el España-Francia: «¡Abrete una cuenta en mi banco!»

El Mundial 2026 de España está quedando grabado para la historia. Y no es solo por el hecho de que la Roja jugará este domingo su segunda final en su historia, sino por todas las celebridades y personas más importantes de todo el mundo. Desde actores de Hollywood, artistas y empresarios reconocidos en todo el mundo, no era para menos que muchos de ellos no quisieran perder las semifinales contra Francia. Todo un recital que estuvo acompañado de un encuentro que muchos no esperaban y que fue rápidamente viral.

Como estaba haciendo habitual en los últimos días, uno de los streamers más famosos de todo el mundo, IshowSpeed, o conocido habitualmente como Speed, conoció en su retransmisión en vivo durante el partido a los empresarios Ana Botín y Juan Roig, quienes no dudaron en tener una conversación e incluso en hacerle propuestas a pesar de que el estadounidense no conocía a ninguno de ellos.

Speed, después de que cayese eliminada su favorita, la Portugal de Cristiano Ronaldo, decidió apoyar a todas las selecciones por igual, luciendo en cada partido una camiseta partida por la mitad de las dos selecciones que se enfrentaban. En el Francia-España lució a un lado los colores azules y al otro la Roja, lo que generó gran expectación en Dallas, donde, al igual que en todo Estados Unidos, es aclamado por los millones de seguidores.

Cuando aún quedaban unos minutos para arrancar las semifinales, Speed primero estrechó la mano con Juan Roig: «Este es uno de los empresarios más famosos en España, de un supermercado famoso. Es la segunda empresa más grande de España», le explicaron uno de los acompañantes españoles. Fue entonces cuando entró Ana Botín para hacer su propia presentación, haciendo un comparativo con empresas estadounidenses para que entendiera la magnitud: «Él es como el Walmart, el súper más grande del mundo, de España. Y yo soy la JP Morgan de Europa», puntualizó.

Surrealista. Ana Botín, presidenta del Banco Santander con un patrimonio de 3 mil millones de euros, pidiéndole una foto a IShowSpeed y que se abra una cuenta en su banco, mientras le presenta a Juan Roig, presidente de Mercadona con un patrimonio de 9 mil millones de euros.… pic.twitter.com/24Yq3EWsZB — Terreno Viral (@terrenoviral) July 14, 2026

Algo que dejó asombrado a Speed mientras contaba a sus seguidores en la retransmisión que «estaba conociendo a dos de las personas más importantes de Europa». Botín no dudó en aprovechar el momento para hacerle una oferta jugosa: «Tienes que abrirte una cuenta con Openbank (la cuenta online del Banco Santander). Mi banco aquí se llama Openbank y ofrece una tasa excelente», a lo que respondió Speed que lo haría «Siempre y cuando consiga una buena calificación crediticia». Aunque Botín insistió en que el proceso era sencillo, ya que «le pagaban un 4% por sus ahorros».

Speed es uno de los streamers con más seguidores en el mundo, con más de 58 millones en YouTube y 52 millones en Instagram, por lo que Botín quiso aprovechar los focos para hacer publicidad de su banco. Sin duda, una imagen que circuló por redes sociales y que nos ha regalado este Mundial con encuentros que solo han sido posibles gracias al fútbol y a España.