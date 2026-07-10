Bardem se convierte en el ‘cheerleader’ de la Selección: la FIFA le contrata como animador de España

Javier Bardem sigue con su tour por el Mundial en Estados Unidos y en el encuentro de España ante Bélgica ha tenido una nueva función otorgada por la FIFA: ser animador de la Selección para este partido de cuartos en Los Ángeles. El actor, que lleva ya tres partidos consecutivos animando a España en directo, ha sido elegido por la FIFA para animar al equipo de Luis de la Fuente desde el césped.

Con la camiseta que Borja Iglesias le regaló este jueves, en la previa del partido, Javier Bardem estuvo en el césped del SoFi Stadium, en Los Ángeles, en los minutos previos al encuentro. Antes de que empezara el duelo de cuartos, el actor internacional, uno de los más importantes de la historia del cine español, animó a los aficionados. Fue un encargo de la FIFA.

Javier Bardem, con la camiseta del Panda 🐼#DAZNMundial pic.twitter.com/zNusVIxUF3 — DAZN España (@DAZN_ES) July 10, 2026

Bardem, que en este partido de cuartos sí ha estado acompañado por Penélope Cruz, se ha convertido en uno de los protagonistas del Mundial al aparecer en los últimos encuentros en los diferentes palcos de los estadios en los que ha jugado España las eliminatorias en este Mundial. Estuvo en Los Ángeles en el encuentro de dieciseisavos ante Austria, en Dallas contra Portugal en octavos y ahora en cuartos ante Bélgica.

Cabe recordar que al primero de esos partidos mencionados, Bardem no se puso la camiseta de España, pero después sí se la ha puesto, siendo uno de los animadores más mediáticos e internacionales de España. No hay que olvidar que el actor es uno de los personajes más importantes de España a nivel internacional.

La realización televisiva tardó dos minutos en enfocar a Javier Bardem en el palco del SoFi Stadium, donde se juega este partidazo de cuartos del Mundial 2026. Antes, estuvo sobre el césped, con un papel de animador para los aficionados. Bardem estuvo con una camiseta de la Selección Española que le regaló Borja Iglesias.

Javier Bardem y Borja Iglesias

En las horas previas a este encuentro, el actor y el futbolista se encontraron en Los Ángeles, con ambos elogiándose. Bardem dijo de Iglesias que era «una persona bonita e inspiradora» y que «gracias por representarnos con tanta ilusión y con tanto esfuerzo».

«Menudo honor conocerte. Gracias de corazón por todo lo que haces para hacer de este lugar en el que vivimos un mundo mejor. Un fan absoluto de tu talento, pero muchísimo más de tu implicación social. Gracias por lo de hoy. Todavía no me lo creo», dijo Borja Iglesias sobre Bardem.