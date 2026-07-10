Bardem aparece en el entrenamiento de España y se rinde a Borja Iglesias: «Qué persona más bonita e inspiradora»

Javier Bardem ha vuelto a las andadas coqueteando con la Selección de España. Aprovechando los focos de estar a horas de jugarse unos cuartos de final del Mundial ante Bélgica, el actor español ha salido en redes sociales para presumir de ser un aficionado fiel a la Roja de Luis de la Fuente. Esta vez lo ha hecho en sus redes sociales, recalcando su supuesto patriotismo al acudir a un entrenamiento y llevándose la camiseta de nada más y nada menos que de Borja Iglesias.

Después de su postureo luciendo la camiseta de España en el partido de octavos contra Portugal, que aprovechó para dar lecciones de patriotismo, y así silenciar el ruido que provocó tras no llevarla ante Austria. Bardem estuvo en la concentración viendo el entrenamiento y mostró una especial afinidad con el delantero. Un encuentro que ha querido inmortalizar: «Que persona más bonita e inspiradora es Borja. Gracias por representarnos con tanta ilusión y con tanto esfuerzo», escribió en su perfil de Instagram.

Una imagen en la que se puede ver a Javier Bardem con la primera equipación de España puesta y con el nombre de Borja Iglesias en su espalda, la cual confirmó que llevará este viernes contra Bélgica: «Mañana llevo la mejor camiseta. ¡Mil gracias compañero!», comentó el actor.

A pesar de que apenas ha podido jugar este Mundial, Borja Iglesias le respondió destacando los mensajes políticos de Bardem: «Menudo honor conocerte. Gracias de corazón por todo lo que haces para hacer de este lugar en el que vivimos un mundo mejor. Un fan absoluto de tu talento, pero muchísimo más de tu implicación social. Gracias por lo de hoy. Todavía no me lo creo», escribió en sus redes sociales.

Días antes salió a defenderse tras las críticas: «En esta España de colores tan vivos cabemos todas. Son los colores de la España plural y progresista que no teme a su propia diversidad, sino que la convierte en su mayor fortaleza. Una España donde todas las personas, con independencia de su origen, lengua, cultura, identidad sexual o creencias, puedan sentirse parte de un proyecto común basado en la igualdad, la justicia social y el respeto mutuo». Una complicidad que ha sorprendido y que rápidamente se ha hecho viral por ser sin duda uno de los encuentros que muy poca gente se esperaba que pudiera haber llegado a suceder.