España tiene a todos listos para el duelo contra Bélgica

La selección española completó este jueves su último entrenamiento antes de medirse a Bélgica en los cuartos de final del Mundial. Luis de la Fuente dirigió una sesión en el estadio de Los Angeles Galaxy con la mejor noticia posible: los 26 internacionales trabajaron con absoluta normalidad y estarán disponibles para una cita que puede meter al combinado nacional entre las cuatro mejores selecciones del planeta. Después de superar con autoridad a Portugal, la Selección llega lanzado a una eliminatoria que vuelve a poner a prueba las aspiraciones de un grupo que no deja de crecer.

El seleccionador pudo preparar el duelo sin sobresaltos y con todos sus futbolistas sobre el césped, afinando los últimos detalles tácticos antes de enfrentarse a una Bélgica que ha sido una de las revelaciones del campeonato. España mantiene intacta la confianza después de enlazar dos actuaciones muy sólidas en las eliminatorias, primero goleando a Austria y después dejando fuera a Portugal gracias a un ejercicio de madurez competitiva. La idea de De la Fuente sigue siendo la misma: dominar el balón, imponer un ritmo alto y atacar desde el primer minuto sin renunciar al equilibrio defensivo que está sosteniendo al equipo en este Mundial.

Ahora llega una prueba de máximo nivel. Bélgica ha dejado atrás las dudas de la fase inicial y aterriza en Los Ángeles convertida en una de las selecciones más peligrosas del torneo, con un enorme potencial ofensivo y una confianza reforzada tras eliminar con claridad a Estados Unidos. España, sin embargo, afronta el partido convencida de sus posibilidades, respaldada por un vestuario unido y por un grupo que ha encontrado su mejor versión cuando más importa. Noventa minutos separan a los de Luis de la Fuente de unas semifinales mundialistas que ya asoman en el horizonte.