Dani Olmo: «Nuestro objetivo no es pasar a semifinales, es ganar el Mundial»

Dani Olmo compareció ante los medios de comunicación en la víspera del entrenamiento de España en Los Ángeles con un mensaje claro: la Selección no se conforma con haber alcanzado los cuartos de final del Mundial. El internacional español dejó claro que el equipo de Luis de la Fuente no ha viajado a Estados Unidos para firmar un buen campeonato, sino para conquistar el Mundial. «Nuestro objetivo no es pasar de cuartos, es ganar el Mundial. El primer paso es Bélgica», afirmó con rotundidad.

El futbolista del Barcelona quiso poner el foco exclusivamente en el conjunto belga y rechazó mirar más allá del próximo encuentro pese a la posibilidad de medirse a Francia en unas hipotéticas semifinales. «Solo pensamos en Bélgica. Son los cuartos de final de un Mundial y esa es la prioridad», explicó. Olmo definió al rival como una selección «muy completa», recordó que cuenta «con el mejor portero del mundo» y advirtió del peligro de sus futbolistas más determinantes. «Tiene jugadores diferenciales a los que hay que tener muy en cuenta», señaló.

Uno de los nombres propios de la comparecencia fue Lamine Yamal. Olmo destacó que la influencia del extremo va mucho más allá de los goles y las asistencias, ya que su presencia obliga a los rivales a multiplicar las ayudas defensivas y genera espacios para el resto del equipo. «Aunque no marque o no asista, nos da muchísimo. Cuando recibe el balón van dos o tres jugadores a por él y eso genera espacios en otras zonas del campo. Estamos seguros de que marcará y de que seguirá haciéndolo muy bien», comentó. También habló de su conexión con el joven talento del Barcelona: «Se ve en el campo, con y sin balón. Tiene mucha confianza, muchas ganas de seguir demostrando y nos va a dar muchísimo».

Olmo también aprovechó para reivindicar el momento que atraviesa Pedri, al que calificó como un futbolista «indispensable» para la selección. «Es un espectáculo verle entrenar y jugar. Tener a Pedri en el campo te da un plus», aseguró. Además, puso en valor la fortaleza del grupo y la gestión que está realizando Luis de la Fuente. «Todos nos sentimos importantes. El míster nos transmite que cualquiera puede decidir un partido y eso hace que todos vayamos en la misma dirección», explicó.

El internacional español también destacó el trabajo colectivo que está permitiendo a España enlazar cinco encuentros consecutivos sin encajar un gol. Para Olmo, el mérito no pertenece únicamente a la defensa o a Unai Simón, sino a todo el equipo. «Atacamos todos y defendemos todos. El míster siempre dice que el primero en defender es el delantero. Es un trabajo espectacular de toda la selección y si mantenemos la portería a cero estamos mucho más cerca de ganar», afirmó.

En el plano personal, Olmo aseguró encontrarse en un gran momento físico y futbolístico y dejó claro que seguirá respondiendo sobre el césped a quienes todavía dudan de él. «Siempre he tenido que demostrar cosas a lo largo de toda mi carrera. Si hay alguna duda, la volveré a despejar, como he hecho siempre. Estoy muy orgulloso de poder ayudar al equipo con goles, asistencias y trabajo», sentenció.