España acelera con los 26 jugadores disponibles antes de medirse a Bélgica

La selección española continúa preparando a pleno rendimiento el decisivo duelo de cuartos de final del Mundial frente a Bélgica. El combinado dirigido por Luis de la Fuente se ejercitó este miércoles en el estadio de Los Ángeles Galaxy, su cuartel general desde que aterrizó en California, en una sesión marcada por la absoluta normalidad y por una noticia que invita al optimismo: los 26 internacionales estuvieron disponibles para el seleccionador.

Después de la agónica clasificación conseguida ante Portugal gracias al tanto de Mikel Merino en los últimos instantes, el cuerpo técnico sigue afinando los últimos detalles de un encuentro que puede situar a España entre las cuatro mejores selecciones del planeta. De la Fuente pudo trabajar con todos sus futbolistas sobre el césped, una circunstancia que le permitirá elegir su once sin ningún condicionante físico y mantener la competencia en todas las líneas del equipo.

España afronta el choque frente a Bélgica en uno de los mejores momentos del campeonato. Tras superar una fase de grupos de menos a más y firmar una convincente victoria ante Austria antes de eliminar a Portugal, la selección buscará ahora derribar a otra de las grandes favoritas al título. Los belgas llegan lanzados después de golear a Estados Unidos en octavos, por lo que el duelo del viernes se presenta como una auténtica final anticipada. El premio será enorme: un billete para las semifinales del Mundial y un paso más hacia el gran sueño de levantar el Mundial.