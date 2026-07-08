El «chantaje» de Matías Fernández-Pardo que España no aceptó: ir con la Absoluta o se iba con Bélgica

El España-Bélgica de los cuartos de final del Mundial tendrá un protagonista muy especial. No por lo que hizo con la camiseta de la Selección, sino precisamente por lo contrario. Matías Fernández-Pardo, delantero del Lille, se enfrentará a España después de haber rechazado hasta en cuatro ocasiones vestir la camiseta de las categorías inferiores del combinado nacional. En Las Rozas nunca dudaron de su talento, pero tampoco estuvieron dispuestos a romper una de las reglas de oro que ha convertido a la Selección en una referencia mundial: en España nadie llega a la absoluta por decreto.

El atacante, nacido en Bruselas de padre español y madre italiana, siempre estuvo en el radar de la Federación. De hecho, desde Las Rozas se hizo un importante esfuerzo para incorporarle al proyecto español. Incluso llegó a solicitar el cambio de nacionalidad deportiva para poder jugar con España y en una entrevista aseguró que su deseo era vestir la camiseta de la selección española. Sin embargo, la historia terminó dando un giro radical.

Según ha podido saber OKDIARIO, el entorno del futbolista trasladó a la Federación una condición que nunca fue aceptada: quería garantías reales de llegar directamente a la selección absoluta. En la RFEF la respuesta fue clara desde el primer momento. El camino hacia la absoluta no se negocia ni se promete. Primero hay que ganarse el sitio en las categorías inferiores, demostrar el nivel y después aspirar a dar el salto con los mayores.

Por ese motivo, Fernández-Pardo fue llamado en varias ocasiones por la Sub-21 y por otras categorías inferiores. Nunca terminó incorporándose. En unas convocatorias hubo lesiones, en otras el Lille no facilitó su presencia y, finalmente, el distanciamiento fue total cuando desde su entorno se insistió en que sólo contemplaban acudir si el destino era directamente la absoluta. En Las Rozas entendieron que ese no era el funcionamiento de la casa y decidieron cerrar definitivamente el caso.

El ejemplo de Mosquera

El contraste con otros futbolistas resulta evidente. El mejor ejemplo dentro de la propia Federación es Cristian Mosquera. El central, con fuertes vínculos familiares con Colombia y con la posibilidad real de disputar el Mundial con la selección cafetera, eligió seguir el camino marcado por la RFEF. Pasó por todas las categorías inferiores, fue capitán de la Sub-21 y esperó pacientemente su oportunidad. El premio terminó llegando con su debut en la selección absoluta.

Mientras tanto, Fernández-Pardo optó por el camino contrario. Bélgica le abrió directamente las puertas del Mundial absoluto y el delantero aceptó sin dudarlo. Tras completar una gran temporada con el Lille, Rudi Garcia le ofreció un sitio en la convocatoria mundialista y el atacante cambió definitivamente de rumbo. Incluso llegó a asegurar posteriormente que nunca había dicho que quisiera jugar con España y que aquellas declaraciones habían sido malinterpretadas.

Ahora el destino ha querido que ambas historias vuelvan a cruzarse. España y Bélgica se enfrentarán este viernes en los cuartos de final del Mundial y Fernández-Pardo tendrá delante a la selección que durante meses trató de convencerle para formar parte de su proyecto. En la Federación, sin embargo, no existe sensación de arrepentimiento. El mensaje sigue siendo el mismo: el talento abre puertas, pero el escudo de la absoluta hay que ganárselo sobre el césped. Nadie entra por imposición.