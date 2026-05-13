‘Portazo’ a España: el futbolista Matías Fernández-Pardo elige jugar con Bélgica

Se acaba el culebrón. Matías Fernández-Pardo, jugador del Lille, declina jugar con España y lo hará con Bélgica. Este es el desenlace de varios meses de conversaciones, intentos e incertidumbre. La propia Federación de Fútbol de Bélgica ha oficializado que el delantero ya es seleccionable para los Diablos Rojos, quienes opositan a llevárselo al Mundial que arranca en apenas un mes.

El jugador de 21 años, nacido en Bruselas y formado en Bélgica, había jugado en las categorías inferiores de la selección belga, pero no ha debutado con la absoluta. Matías Fernández-Pardo cuenta con tres nacionalidades. La belga, italiana y española. Sin embargo, pese al fuerte interés de la Federación y la simpatía que el propio jugador había proclamado hacia España, se ha decidido por Bélgica.

«Elegir Bélgica no fue fácil porque siento una profunda conexión tanto con Bélgica como con España. Las conversaciones positivas y sinceras con Rudi García y Vincent Mannaert fueron decisivas para mi decisión de elegir Bélgica. Estoy encantado de poder comprometerme plenamente con la selección belga», ha asegurado en un comunicado compartido por la Federación belga.

Esta temporada ha cerrado el curso con ocho goles y siete asistencias en 40 partidos con el Lille. «Hemos mantenido conversaciones constructivas en las últimas semanas y apreciamos especialmente la madurez y la claridad con la que tomó esta decisión. Le deseamos mucho éxito en el resto de su carrera internacional», destaca el director deportivo de la Federación belga.