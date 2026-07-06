Bardem recula tras las críticas y ahora sí luce la camiseta de la Selección en el España – Portugal

Javier Bardem sí se puso la camiseta de España para animar a la Selección en el encuentro de octavos del Mundial 2026 ante Portugal. El actor volvió a apoyar al equipo entrenado por Luis de la Fuente en directo, en el estadio de Dallas, y la realización televisiva sólo tardó 50 segundos en enfocar a Bardem, que estaba en uno de los palcos viendo el encuentro.

Tras no llevar la camiseta en el partido contra Austria en Los Ángeles, en una imagen que dio mucho que hablar, ahora Javier Bardem sí se puso la equipación española. El actor, uno de los más grandes de la historia de nuestro país, y también de los más internacionales de siempre, demostró su apoyo por la Selección Española al viajar a Dallas para ver este encuentro ante Portugal de octavos del Mundial.

La realización televisiva sólo tardó 50 segundos en enfocar a Javier Bardem en el palco del Estadio de Dallas, donde se juega este partidazo del Mundial 2026. A primera vista, el actor no estuvo acompañado por Penélope Cruz, que sí estuvo en el último partido de España en el Mundial ante Austria.

La polémica con Javier Bardem surgió en ese encuentro de dieciseisavos, jugado en Los Ángeles, porque el propio actor sí se puso la del PSG cuando fue invitado al Parque de los Príncipes por el conjunto parisino. Allí sí se puso la camiseta del equipo francés, pero en cambio, cuando fue a ver a España, no se puso la camiseta de la Selección.

Fuera o no por las críticas, Javier Bardem sí se puso la camiseta de España para este encuentro ante Portugal que se juega en Dallas.