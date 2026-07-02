Javier Bardem y Penélope Cruz animaron a España desde el SoFi Stadium de Los Ángeles, campo en el que la selección entrenada por Luis de la Fuente se enfrenta a Austria en dieciseisavos de final del Mundial 2026. Famosos actores y reconocidos en Los Ángeles, los dos estuvieron viendo in situ este encuentro de fútbol. Eso sí, llamó la atención que Javier Bardem se presentara al partido sin la camiseta de España.

Y más cuando el propio Bardem sí se puso la del PSG cuando fue invitado por el club francés al Parque de los Príncipes. Eso pasó hace pocos meses, en mayo de este 2026, cuando Javier Bardem y Penélope Cruz acudieron al estadio del club francés, propiedad de Qatar. Entonces sí se puso el actor español la camiseta del equipo al que estaba viendo, algo que no hizo en esta ocasión con España.

Javier Bardem, referente para la izquierda española, habitual de discursos comunistas y defensor de causas como la defensa de Palestina o el Sáhara (o, al menos, hasta que Pedro Sánchez aceptó la postura marroquí de que forma parte del reino alauita), se puso entonces a animar al equipo capitalista por excelencia en Europa, un PSG propiedad de Qatar, pero ahora la de España no se la coloca en este encuentro tan importante en el Mundial.

Penélope Cruz sí llevó una camiseta de España en el palco en el que estaban situados en el SoFi Stadium, un campo impresionante de Los Ángeles que es el más caro del mundo y que está cubierto. La actriz no llevaba la camiseta de la selección española, pero sí una de España, roja, con la que animaba así al equipo nacional en este encuentro. Cuando fue enfocada por las cámaras de televisión, Penélope saludó con efusividad. Bardem no hizo ningún gesto.

Dos de los grandes actores de la historia de España, personalidades conocidas a nivel internacional, estuvieron en el campo viendo en directo el encuentro del Mundial. Si España llega a cuartos (donde se mediría al ganador del encuentro entre Estados Unidos y Bélgica), volvería a jugar en Los Ángeles. Antes habrá que ganar a Austria en dieciseisavos y después a Portugal o Croacia en octavos.