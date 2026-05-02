La hipocresía del comunista Javier Bardem: anima al PSG de los petrodólares de Qatar

El actor Javier Bardem, habitual faro del comunismo español, ha ido a animar al Paris Saint-Germain, equipo propiedad de Qatar, en su encuentro de liga francesa ante el Lorient en el Parque de los Príncipes. Acompañado por Penélope Cruz, ambos han estado en el estadio del conjunto parisino, con el actor con una camiseta del equipo francés, que empató (2-2) en este duelo en París.

A pocos días del encuentro de vuelta de semifinales de Champions League ante el Bayern de Múnich, el PSG ha jugado ante el Lorient en el Parque de los Príncipes y Javier Bardem y Penélope Cruz han estado animando al conjunto que es controlado por Qatar. La pareja ha estado en la grada, con Bardem ataviado con una camiseta del PSG.

Ambos intentaron pasar desapercibidos, pero fueron captados por las cámaras de la Ligue 1, que en pleno directo de este PSG – Lorient enfocaron a los españoles. Lo llamativo fue el fervor de Javier Bardem por el PSG, un equipo que es propiedad de Qatar, un régimen de monarquía absoluta, poderoso en el actual panorama internacional por los petrodólares y socio estratégico de Estados Unidos en Oriente Medio.

Javier Bardem, referente para la izquierda española, habitual de discursos comunistas y defensor de causas como la defensa de Palestina o el Sahara (o, al menos, hasta que Pedro Sánchez aceptó la postura marroquí de que forma parte del reino alauita), ahora se pone a animar al equipo capitalista por excelencia en Europa, un PSG propiedad de Qatar.

Así, el actor, uno de los españoles más internacionales, se puso la camiseta del conjunto parisino y animó al PSG frente al Lorient en este encuentro de Ligue 1. Bardem ha pasado de proclamar el «no a la guerra» y la crítica continua a la política militar de Estados Unidos a animar y defender al equipo de Qatar, país socio de EEUU y más en un contexto de conflictos internacionales.