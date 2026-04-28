Legendaria semifinal de Champions entre PSG y Bayern: nueve goles en 90 minutos para entrar en la historia

PSG y Bayern de Múnich regalaron a los amantes del fútbol una semifinal de Champions League legendaria este martes en el Parque de los Príncipes. Se marcaron nueve goles en un festival de ambos ataques donde el cuadro francés ganó 5-4 al alemán. Todavía queda la vuelta la semana que viene en el Allianz Arena, pero la ida ya ha pasado a la historia.

Es la primera vez en la era Champions que se marcan nueve goles en una semifinal de esta competición. Lo hicieron PSG y Bayern de Múnich en un 5-4 que recordaremos para siempre. Marcó primero el cuadro alemán, los de Luis Enrique llegaron a ir ganando 5-2…. y queda la vuelta.

Son Bayern y PSG los dos mejores equipos de Europa a día de hoy. No hay dudas. También son bestias goleadores. El equipo francés lleva 130 goles en 50 partidos disputados en esta temporada. Los alemanes llevan 171. Sus tridentes se están saliendo y lo demostraron sobre el verde del Parque de los Príncipes.

Kane adelantó al Bayern y el PSG se fue ganando al descanso

El festival de goles lo abrió Harry Kane de penalti a los 17 minutos de partido. Todo estaba muy abierto y las ocasiones se multiplicaban por minutos. No tardó el PSG en empatar y remontar el partido. Lo igualó Kvaratskhelia en el minuto 24 con una jugada muy suya dentro del área rompiendo a su par. La remontada parisina llegó en el minuto 33 con un golazo de cabeza de Joao Neves.

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Hubo más goles antes del descanso. Primero, Olise, empató a dos con otro golazo. El francés se metió por dentro, regateó a los defensas parisinos como si fuese fácil y rompió la red. Y en el tiempo de descuento, otro penalti, esta vez polémico por una mano de Davies, y Dembélé no falló para hacer el 3-2 a favor del PSG.

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El PSG se coloca 5-2

La segunda parte fue otra oda al fútbol llena de goles. El PSG arrancó a toda pastilla y pasó por encima del Bayern de Múnich con dos goles en dos minutos que parecía que sentenciaban el partido. Primero Kvaratskhelia marcó su doblete a la contra y luego Dembélé hizo lo mismo.

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Luis Díaz se luce

Pero el Bayern de Múnich no había dicho su última palabra. No se rindió y marcó dos goles más. Upamecano hizo el 5-3 en el minuto 65 rematando como pudo un centro al área en el que la defensa francesa no estuvo fina. Y tres minutos después, en el 68, Luis Díaz firmó un golazo para marcar el 5-4 definitivo rompiendo a Marquinhos y Safonov. Hubo más ocasiones y terminó mejor el equipo alemán. Pero ahí se frenó la locura vivida en París. Una semifinal histórica.

🌪️🇫🇷 𝗨𝗡 𝗖𝗜𝗖𝗟𝗢́𝗡 𝗟𝗟𝗔𝗠𝗔𝗗𝗢 𝗣𝗦𝗚. Kvaratskhelia liquida al Bayern en una oda de fútbol sin precedentes. #UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/bZz7fFxsfT — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 28, 2026