PSG – Bayern de Múnich, en directo | Sigue el resultado, goles y minuto a minuto en vivo online del partido de la Champions League hoy

Vaya partidazo tenemos por delante en el Parque de los Príncipes, ya que tanto el PSG como el Bayern de Múnich ya están listos para afrontar este choque que puede ser clave para ambos, ya que un resultado abultado podría dejar sentenciada esta eliminatoria de semifinales de la Champions League. El ganador de este cruce, recordamos, se tendría que medir en la gran final del torneo a finales de mayo contra el vencedor del otro lado del cuadro, que sería el Atlético de Madrid o el Arsenal. Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de este emocionante PSG – Bayern de Múnich.

PSG – Bayern de Múnich, en directo

Así está la Champions League

Hoy podremos disfrutar de un apasionante PSG – Bayern de Múnich en esta ida de las semifinales de la Champions League, pero, por si fuera poco, mañana el Metropolitano acoge un vibrante Atlético de Madrid – Arsenal. Todo se decidirá la próxima semana, ya que no habrá que esperar mucho para saber qué dos equipos avanzarán a la gran final de este torneo. La vuelta del choque que nos atañe hoy será el miércoles en el Allianz Arena, mientras que un día después los del Cholo Simeone viajan a Londres para jugársela en el Emirates Stadium.

Buscando la final de la Champions League

Como ya hemos mencionado, estamos metido de lleno en la parte decisiva de la máxima competición continental. Sólo quedan vivos cuatro equipos -Atlético de Madrid, Arsenal, PSG y Bayern de Múnich- y la próxima semana sólo podrán quedar dos. Los conjuntos que avancen a la gran final de la Champions League se tendrán que ver las caras el sábado 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría. Ese día, a las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias, arrancará el encuentro en el que se decidirá quién alza al cielo la Orejona.

Partidazo en París

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto del PSG – Bayern de Múnich que corresponde a la ida de las semifinales de la Champions League y que se disputa en el Parque de los Príncipes. Dos de los candidatos a ganar la máxima competición continental a principio de temporada se ven las caras en esta ronda y sólo uno de ellos podrá acceder a la gran final y acabar peleando por la Orejona.