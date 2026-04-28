PSG – Bayern de Múnich: duelo de gigantes por otra final de Champions

Llegamos al punto más álgido de la temporada en Europa, solamente quedan cuatro equipos por una plaza en la final. El Parque de los Príncipes acoge este martes la primera semifinal de la UEFA Champions League entre el PSG, vigente campeón de la competición, y el Bayern de Múnich, el –a los puntos– mejor equipo de la presente edición del torneo. Dos colosos del fútbol continental que representan realidades distintas, pero que comparten el mismo objetivo: alcanzar la final de Budapest.

El PSG de Luis Enrique llega a esta eliminatoria reproduciendo exactamente el mismo patrón que le condujo al título la temporada pasada. Algo irregular en la fase de liga, el conjunto parisino se ha transformado en una máquina imparable cuando la competición entra en su fase eliminatoria. En cuartos de final, los franceses despacharon al Liverpool con absoluta autoridad, venciendo tanto en la ida como en la vuelta por 2-0, dejando un global contundente que no dio lugar a discusión.

En el plano doméstico, una victoria ante el Angers por 0-3 les permite prácticamente tener encarrilado el título de la Ligue 1. El único tropiezo reciente fue la derrota ante el Olympique de Lyon el pasado 19 de abril, aunque el balance general arroja cuatro victorias en los últimos cinco encuentros entre todas las competiciones.

El Bayern, por su parte, aterrizó en París en un estado de forma excepcional, con nueve partidos consecutivos ganados a sus espaldas. Los bávaros ya se proclamaron campeones de la Bundesliga por 35ª vez en su historia y tienen también en el horizonte la final de la Copa de Alemania, lo que sitúa al conjunto que dirige Vincent Kompany en condiciones de pelear por un triplete histórico.

En la eliminatoria de cuartos, el Bayern superó al Real Madrid en una serie espectacular, con victorias por 1-2 y 4-3 que dejaron a los madridistas fuera de la competición. Además, los alemanes ya saben lo que es ganar en el Parque de los Príncipes esta temporada, después de imponerse en la fase de liga por 1-2.

Una semifinal goleadora

Los números están ahí y es de esperar que, viéndolos, estas semifinal sea de muchos goles. PSG y Bayern son los dos máximos anotadores de esta edición de la Champions League, con 38 goles cada uno, lo que augura un partido con mucha actividad en ambas porterías y escasos momentos de sosiego defensivo.

Eso sí, el historial reciente entre ambos favorece claramente al club alemán. En los últimos diez encuentros directos, el Bayern ha salido victorioso en siete ocasiones por solo tres del PSG. Sin embargo, los parisinos llegan sin haber perdido en ocho de sus últimos diez partidos, lo que refleja la solidez de un equipo que ha aprendido a gestionar la presión de las grandes eliminatorias europeas.

Kompany no podrá dirigir desde el banquillo

Uno de los condicionantes más relevantes para el Bayern en esta eliminatoria es la sanción que pesa sobre su entrenador. Vincent Kompany no podrá ocupar su lugar habitual en la zona técnica debido a una acumulación de tarjetas amarillas, por lo que será su asistente Aaron Danks, de 42 años, quien dirija al equipo desde el banquillo.

La UEFA, además, dispondrá de personal específico para garantizar el cumplimiento de la sanción, con un funcionario apostado cerca del palco desde donde Kompany presenciará el encuentro para evitar cualquier tipo de comunicación irregular con jugadores o cuerpo técnico.