Del Cerro Grande decreta desde el VAR un polémico penalti por mano de Davies a favor del PSG

El PSG-Bayern no estuvo exento de polémica con árbitros españoles de nuevo tomando decisiones con Del Cerro Grande en el ojo del huracán. En una primera parte vertiginosa en ambas áreas, el momento más caliente llegó al borde del descanso por decretar un penalti a favor de los franceses que ha dado mucho que hablar por la interpretación de las imágenes.

Todo ocurrió con 2-2 en el marcador. El árbitro decidió que solo habría un minuto de añadido, pero eso no evitó que el PSG intentara una última jugada de la que sacó oro. En un centro de Ousmane Dembélé directo al área, el balón impactó en la mano de Alphonso Davies. Una jugada que el colegiado de campo no consideró acto de pena máxima… hasta que recibió la llamada de Del Cerro Grande desde la sala de videoarbitraje para que viera la jugada.

Después de verla en el monitor durante varios segundos, se pudo observar cómo el esférico había golpeado ligeramente en el estómago de Davies antes de impactar en su mano. Aun así, Schäer aceptó la opinión del árbitro español y pitó penalti. Dembélé no falló desde los once metros y anotó el gol para irse ganando al descanso, mientras los jugadores del Bayern protestaban, incidiendo en que el balón había tocado en otra parte del cuerpo antes que en la mano.