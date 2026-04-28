El PSG se impone al Bayern en una oda a la Champions

PSG y Bayern regalaron una noche para la historia del fútbol y de la Champions. Primer asalto de semifinales en un Parque de los Príncipes que vivió nada más y nada menos que nueve goles, con los de Luis Enrique saliendo victoriosos gracias a un partido de leyenda que difícilmente se podrá olvidar en mucho tiempo. Un ataque constante de 90 minutos que dejó sin respirar a toda Europa con una exhibición de todos los colores.

Los dobletes de Dembélé y Kvaratskhelia, además del gol Joao Neves, se impusieron a la insistencia bávara con los goles de Kane, Olise, Upamecano y Luis Díaz. Todo por decidir en Múnich después de la locura vivida en París.

Un espectáculo al fútbol desde el principio

La primera parte fue el perfecto ejemplo de dos equipos que se juegan una final de Champions. Dos equipos que no habían mostrado fisuras en su estilo a la hora de dominar al rival y someterlo. Una batalla campal en ambas áreas con presión alta para neutralizar el uno al otro, aunque el Bayern fue el que tuvo la primera iniciativa.

Con un PSG carburando motores, los de Kompany (vio el partido desde la grada por sanción) aprovecharon metiéndole la primera marcha en el velocímetro. Olise tuvo la iniciativa, rompiendo a Nuno Mendes en la banda derecha para así buscar a Harry Kane entre los centrales. Fue entonces cuando, en el minuto 17, los alemanes se encontraron con un penalti después de una barrida de Pacho Espino sobre Luis Díaz. El colombiano celebró con rabia y Kane no falló como mortífero de los penaltis.

El PSG se reactivó, y de qué forma. Seis minutos más tarde del gol del Bayer, los franceses empataron gracias a Kvaratskhelia, que cazó un balón a la espalda de Stanisic para correr y, recortarle, para meter un balón seco al palo corto imposible para Neuer. Previamente, Dembélé había fallado un uno contra uno solo… y pocas perdonó el cuadro parisino.

Olise siguió insistiendo en línea de fondo. Incluso en la primera jugada después del empate estuvo a punto de meter en un aprieto al PSG. Pero el acierto es lo que más se premia, y los galos compraron más boletos. En el minuto 32, Joao Neves emergió tras un córner botado por Ousmane para cabecear al primer palo, superando en velocidad a Musiala para remontar en apenas 16 minutos.

Pero el Bayern no se iba a dejar llevar por la euforia del Parque de los Príncipes. En el minuto 41, Olise en una jugada maradoniana, galopó desde zona centro, desde zona de tres cuartos para, entre una muralla parisina, perfilarse para romper la red de Safonov. Un festival de goles que no iba a acabar así antes del descanso.

Con el luminoso mostrando el minuto de añadido, porque los dos equipos regalaron una exhibición sin perder tiempo, el VAR con Del Cerro Grande decretó un penalti tras una mano polémica de Alphonso Davies. Pena máxima que Dembélé transformó para dejar la ventaja momentánea en París con cinco goles en apenas 45 minutos.

Otra salida a galope del PSG donde Vitinha dibujó al espacio a Hakimi para que Dembélé y Zaire-Emery la dejasen pasar para que un mejor colocado desde atrás, Kvaratskhelia, fusilase a placer. Un ciclón francés que, dos minutos más tarde, aprovechó otra mala salida del Bayern para que Doué y Dembélé rompiesen a Tah y Upamecano. El mosquito recibió en el pico del área grande, recortó hacia dentro y se sacó de la manga un disparo al palo corto que dejó congelado a Neuer. Dos goles al arranque de la segunda mitad.

Dos golpes que hicieron daño al Bayern…pero los alemanes son muy alemanes. Sin hundirse por el rumbo del partido, Luis Díaz prendió de nuevo la mecha con una ocasión clara que falló, pero reactivó a un equipo muerto. En el minuto 65, un brutal centro de Kimmich a balón parado que rozó lo justo Upamecano para engañar a Safonov. Cuatro minutos más tarde, los alemanes golpearon doble con un golazo del colombiano tras cazar un balón en largo de Kane que pinchó al vuelo para dejar clavado a Marquinhos y definir en toda la escuadra derecha.

Con nueve goles, algo que nunca se había visto en la historia de la Champions, PSG y Bayern siguieron atacando para regalar más goles al fútbol y seguir haciendo historia en la Champions. Los de Luis Enrique dieron el primer zarpazo en un partido que todo aficionado sueña con ver alguna vez. Una semifinal que quedó grabada para ambos equipos, que volverán a reencontrarse dentro de una semana en Múnich. Si Dios quiere, con un partido que intente acercarse a lo que ha ocurrido esta noche.