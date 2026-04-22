Aytekin se retira 9 años después del escándalo del Camp Nou y relegado a la Bundesliga 2

Deniz Aytekin dirigió el pasado fin de semana su último partido como árbitro profesional. Relegado a la segunda división alemana en sus últimos días, el colegiado pasa a la historia por ser el protagonista del escándalo del Camp Nou en el que el Barcelona consiguió la remontada tras vencer al PSG (6-1) gracias a unas cuantas decisiones polémicas que son historia de la Champions League. El colegiado se jubila a los 47 años.

Deniz Aytekin se retira como árbitro profesional. El árbitro alemán, a sus 47 años, pitó el pasado fin de semana su último partido como profesional en el duelo de la Bundesliga 2 que disputaron Schalke 04 y Preußen Münster, disputado en el Veltins Arena de Gelsenkirchen. Ahora, cuelga el silbato después de una carrera marcada por el escándalo del Camp Nou. Se retira con 250 partidos de la Bundesliga a sus espaldas y tras ser designado como mejor árbitro del país en los años 2019, 2022 y 2024.

Deniz Aytekin acabó sus días como árbitro relegado a la Bundesliga 2, defenestrado para la UEFA y compaginando su actividad con el mundo de los negocios, ya que desde hace unos años imparte ponencias sobre liderazgo y la toma de decisiones bajo presión.

Deniz Aytekin y el escándalo del Camp Nou

8 de marzo de 2017. Este día estará de por vida marcado en la historia negra de la Champions League. Después de caer 4-0 en el partido de ida ante el PSG disputado en el Parque de los Príncipes, el Barcelona necesitaba un milagro para acceder a los cuartos de final de la Champions League y el Deniz Aytekin lo consiguió. Finalmente, el resultado fue de 6-1 en un partido que se saldó con un escándalo arbitral y el Barcelona en la siguiente ronda.

Deniz Aytekin concedió en el partido dos penaltis al Barcelona. El primero fue tras el descanso, tras un resbalón de Meunier que le hizo tocar el balón con la mano de forma involuntaria, y el segundo en el minuto 89 de Marquinhos sobre el delantero uruguayo y con el Barcelona necesitando dos goles a la búsqueda de una remontada milagrosa.

Pero más allá de esto, el partido tuvo otras decisiones escandalosas. La primera fue en el minuto 3, cuando Luis Suárez adelantó al Barcelona estando en situación de fuera de juego. Siete minutos después, en el 10, Aytekin se comió un penalti a favor del PSG por unas claras manos de Mascherano dentro del área.

El escándalo siguió en la segunda mitad después de que el árbitro alemán no señalara un claro penalti de Mascherano a Di María que habría acabado con la eliminatoria. «Está claro que hice falta a Di María, pero creo que ese no es el motivo por el que eliminaron al PSG», reconoció el defensa del Barcelona un tiempo después. El bochorno siguió en los últimos minutos con un penalti inexistente de Marquinhos sobre Luis Suárez que anotó Neymar. Después llegaría el gol de Sergi Roberto que consumó la eliminación del PSG de Emery.

Después del escándalo del Camp Nou, Aytekin estuvo en la nevera 190 días hasta que la UEFA le volvió a dar un partido de la Champions League, que fue el Maribor – Spartak de Moscú de fase de grupos. Años después, el colegiado alemán también acabó relegado a la segunda liga de su país.