El Barça se olvida de Ovrebo, Aytekin y las dos décadas de Negreira para cargar contra el arbitraje UEFA

La rabieta del FC Barcelona con el arbitraje de la ida de cuartos de final de Champions League ante el Atlético de Madrid y su ataque hacia la UEFA va a traer cola. El Barcelona calienta y prepara la vuelta en el Metropolitano tras su pobre 0-2 en el Camp Nou con un comunicado en el que, más allá de presentar su malestar por la actuación arbitral, deja muy claro que ha olvidado todas y cada una de las veces en las que los árbitros le fueron más que favorables en Europa con los Ovrebo, Aytekin o las dos décadas de Negreira en el CTA.

«Los servicios jurídicos del Club han presentado una queja formal ante la UEFA en relación con los hechos ocurridos en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League disputado contra el Atlético de Madrid», explicaba en su comunicado el Barcelona en la tarde del jueves, cerca de 24 horas después del enfrentamiento ante los colchoneros.

En el comunicado, el Barcelona expresaba que vivió «una actuación arbitral contraria a la normativa vigente, con incidencia directa en el desarrollo del encuentro y en su resultado», concretamente señalando el ya famoso saque de puerta de Pubill: «En el minuto 54 del partido, una vez que el juego se había reanudado correctamente, un jugador rival agarró el balón con la mano dentro del área sin que se señalara el correspondiente penalti. El FC Barcelona entiende que esta decisión, junto con la grave no intervención del VAR, constituye un error importante».

En su comunicado, el Barça solicita tanto una «investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes».

El olvido del Barcelona

Lo que llama poderosamente la atención del comunicado del Barcelona es el deliberado olvido de otras tantas noches europeas que, en este caso, no le beneficiaron, con Ovrebo o Aytekin en el recuerdo. El club que preside Joan Laporta cierra su escrito considerando «que no es la primera vez que, en recientes ediciones de la UEFA Champions League, decisiones arbitrales incomprensibles han perjudicado gravemente al equipo, generando un claro agravio comparativo e impidiendo competir en igualdad de condiciones con otros clubes».

El Barcelona parece haber olvidado por completo aquella noche negra para el arbitraje europeo con el famosísimo noruego Tom Henning Ovrebo al silbato. En aquella eliminatoria el Chelsea reclamó hasta cuatro penaltis sumamente claros antes de que Andrés Iniesta certificara el pase a la final con un golazo.

Hubo más pero no tan sonadas como la del turcoalemán Deniz Aytekin en la histórica vuelta en el Camp Nou ante el PSG. Los franceses vencieron 4-0 en la ida y solamente una goleada histórica podría darle la vuelta al marcador, aunque con la ayuda arbitral del mencionado fue mucho más fácil. El partido acabó 6-1 tras dos piscinazos bochornosos de Neymar y Luis Suárez que pitó Aytekin pese a no pitar otro clarísimo de Mascherano a Di María que hubiera significado la expulsión del central. Tampoco enseñó la merecida roja directa a Piqué. Al final, Sergi Roberto hizo la épica con el 6-1 de la locura.

Al Barcelona se le han olvidado éstas y otras tantas noches europeas en las que los árbitros les tendieron descaradamente la mano, lo mismo que en España, en la Liga, olvidan los muchos años de sombra de Enríquez Negreira al frente del CTA y los religiosos pagos mes a mes que le abonaban.