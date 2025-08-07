Luto en el Barça: Aytekin se retirará a final de esta temporada

El 8 de marzo de 2017 siempre será recordado como el día de uno de los mayores escándalos de la historia del fútbol. Todo sucedió durante el partido de vuelta de octavos de final de la Champions entre Barcelona y PSG, con Deniz Aytekin como protagonista. La mala noticia para el conjunto blaugrana es que no se volverán a encontrar con el alemán porque se retira a final de esta temporada.

A sus 47 años, el colegiado germano de origen turco ha comunicado que colgará el silbato cuando termine la temporada que está a punto de comenzar. Tras casi 20 temporadas dirigiendo partidos en la élite, Aytekin dice adiós al arbitraje. Siempre será recordado por sus errores en el Barça-PSG de Champions que condenaron al conjunto parisino e indignaron al mundo del fútbol.

El Barcelona llegaba a ese partido después de perder 4-0 en la ida en el Parque de los Príncipes y necesitaba una remontada histórica. La UEFA designó a Aytekin como juez para aquel partido, pero el colegiado no estuvo a la altura. Cometió varios errores graves que decantaron la balanza hacia el lado del Barça. En los primeros minutos de partido, con 1-0 en el marcador, llegó el primero.

El árbitro se comió un claro penalti por mano de Mascherano, que se tiró para cortar el centro de Draxler y lo hizo de manera antirreglamentaria. Pero Aytekin no vio nada y como por aquel entonces no había VAR se siguió. Los otros dos fallos gordos llegaron al final del encuentro. Con 3-1 favorable al Barça, en el minuto 84, Aytekin no señaló un penalti muy claro de Mascherano a Di María.

El extremo del PSG se plantó ante Ter Stegen y su compatriota se tiró para intentar obstaculizar, pero golpeó el pie de apoyo del Fideo y le derribó. De haber marcado Di María o de haberse señalado la pena máxima y transformado después suponía el 3-2 y el fin de la remontada blaugrana.

Aytekin apartado tras la polémica

Luego vino el penalti que sí pitó, y que no era, sobre Luis Suárez en el minuto 89 de partido con 4-1 para los de Luis Enrique. El uruguayo notó un contacto, se dejó caer en el área y Aytekin picó. Neymar no falló desde los 11 metros e igualó la eliminatoria. Pero el 5-1 tampoco le valía al cuadro catalán, ya que el valor doble de los goles fuera de casa daba el pase al PSG.

El Barça necesitaba un gol más para lograr una remontada histórica en el Camp Nou y lo consiguió. Fue en el minuto 95 cuando Sergi Roberto culminó la remontada y la clasificación del Barcelona para cuartos de final de la Champions League a pase de Neymar. 6-1 y los de Luis Enrique avanzaban de ronda con mucha polémica. En Francia denunciaron los errores de Aytekin, pero la UEFA no le sancionó. Aunque sí le apartaron de las citas europeas durante un largo tiempo.