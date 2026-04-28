Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv: cuándo es, horario y cómo ver por televisión gratis en directo el primer partido de los playoffs de la Euroliga

El Real Madrid de baloncesto entra en una parte decisiva de la temporada, ya que buscará estar en la Final Four de la Euroliga, pero para ello tendrá que superar, al mejor de cinco encuentros, al Hapoel Tel Aviv en estos playoffs en los que los de Concha Espina tendrán el factor cancha a su favor. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en el Movistar Arena.

Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv: horario del partido de la Euroliga

El Real Madrid de baloncesto recibe al Hapoel Tel Aviv en el Movistar Arena para disputar el choque que corresponde al primer partido de los playoffs de la Euroliga. El conjunto que dirige Sergio Scariolo tendrá que darlo todo para intentar llevarse el primer punto de esta manga de cuartos de final, ya que el premio es alcanzar la Final Four de la máxima competición continental. Obviamente no será nada fácil para los de Chamartín, pero a su favor juega el factor cancha, que lo tienen a su favor, por lo que si hubiera un quinto encuentro se disputaría en la capital de España.

La organización de la máxima competición del viejo continente ha fijado este apasionante Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv de los playoffs de la Euroliga para este miércoles 29 de abril. Este choque entre el combinado merengue y el cuadro israelí fue programado para que comenzase en el horario de las 20:45 horas, una menos en las Islas Canarias. La seguridad para este choque será máxima y se espera que no se produzcan altercados ni incidentes en la previa para que pueda dar comienzo puntualmente.

Cómo ver en TV gratis el Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv de la Euroliga

El medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros de la máxima competición continental fue Movistar+. Este Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv que es el primer partido de los playoffs de la Euroliga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar+ Deportes, que es de pago, por lo que habría que tener en cuenta que el encuentro que se disputa en el Movistar Arena no se podrá ver gratis ni en abierto por TV.

Todos los aficionados del cuadro de Chamartín y los amantes del baloncesto en general van a tener la oportunidad de ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv correspondiente al primer partido de los playoffs de la Euroliga a través de la app de Movistar+. Esta aplicación está disponible para ser descargada en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también recordamos que este operador pone a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador y no perderse nada de lo que suceda en el Movistar Arena.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este partidazo que corresponde al primer encuentro de los playoffs de la Euroliga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv desde una hora del arranque del encuentro en el Movistar Arena. Cuando concluya publicaremos la crónica y compartiremos las mejores reacciones de los protagonistas con todos los lectores de OKDIARIO.

Dónde escuchar por radio el Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv de la Euroliga

Por otro lado, todos aquellos hinchas del cuadro que dirige Sergio Scariolo que no vayan a poder ver este miércoles en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este primer partido de los playoffs de la Euroliga tienen que saber que podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, RNE u Onda Cero podrán conectar con el Movistar Arena para narrar todo lo que suceda en el Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv.

Dónde se juega el Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv de la Euroliga

El Movistar Arena, llamado anteriormente WiZink Center y que se encuentra en el barrio capitalino de Goya, será el recinto deportivo donde se jugará este primer partido de los playoffs de la Euroliga Real Madrid de baloncesto – Hapoel Tel Aviv. La seguridad será máxima y sólo podrán acudir los abonados del club de Chamartín. Recordamos que este pabellón se inauguró en 2005 y tiene un aforo para este tipo de encuentros de unos 13.000 espectadores, variando esa cifra en función de los eventos que se celebren en su interior.

Cuándo juega el Real Madrid de baloncesto en la Euroliga