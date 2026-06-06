Scariolo: «¿Debate sobre mi puesto? Tengo tres años de contrato, es una pregunta para el club…»

Sergio Scariolo dio la cara tras la durísima derrota en el tercer partido de los play offs de la Liga Endesa con la que su Real Madrid ha caído eliminado y cerraba la temporada sin títulos. Al italiano le preguntaron si entendería que el club valorase su cese en las próximas horas y este fue tajante: «La vida es así: tres golpes te cambian la perspectiva. Yo, como entrenador, no lo he conseguido. No es una pregunta para mí, yo tengo tres años de contrato».

«Felicidades a La Laguna Tenerife. Gran admiración por Marcelinho Huertas y Patty Mills, una experiencia que se ha visto reflejada en la cancha. Hemos luchado hasta que hemos tenido la posibilidad de acceder a la pintura. Hemos concedido muchos puntos, algunos muy difíciles, otros menos. El poco equilibrio entre interior y exterior nos ha pasado factura», señaló en primer lugar.

«Hemos dominado la fase regular de la ACB y nos hemos quedado a segundos de ser campeones de Europa. A partir de ahí, no hemos sabido reconstruir una capacidad de tener ese equilibrio, sobre todo a nivel defensivo. Ha sido claro y evidente en todos los sentidos. Aprender lo que podemos mejorar. No puedes aprender a que se te lesionen tres jugadores en la misma posición», añadió.

«Muy inusual, pero hay cosas que tenemos que digerir y mejorar, repito, en la faceta defensiva. Me duele especialmente porque en mi trayectoria ha habido campeonatos en los que mis equipos han sido los mejores en rendimiento defensivo. Lo conseguimos hasta un determinado momento, pero en el último mes no ha sido la adecuada», aseguró.

Scariolo y la ausencia de Yurtseven

«Nos hubiese gustado regalar a la afición una postemporada más larga. Pedimos disculpas a una afición que nos ha apoyado todo el año, incluso hoy. Siempre ha estado animando, nuestro disgusto es por ellos. Es un momento para aprender y empezar a preparar con frialdad y lucidez la temporada que viene», valoró.

«Si miras al partido, al marcador y las posibilidades que hemos podido defender. Con cuatro-tres que jugaban en la posición de ‘5’, no hemos considerado que para tener esa presencia defensiva necesaria después de tres errores seguidos defensivos teníamos que intentar con otros jugadores. Yurtseven es capaz de terminar bien las canastas de sus compañeros. No hay que pensar que con él hubiese sido tan diferente. Sus cualidades son rematar las jugadas de los demás. Como todos los criterios de decisión… No creo que haya sido un argumento decisivo para valorar nuestra prestación», comentó, sobre la ausencia del pívot turco en la segunda parte.