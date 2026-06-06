Resultado Real Madrid baloncesto – Tenerife en directo: resumen, marcador online y cómo va el partido de playoffs de la Liga Endesa en vivo hoy

El Real Madrid tiene una cita crucial. Y no es por las elecciones de quién será el presidente entre Florentino Pérez o Enrique Riquelme, sino por si los de Sergio Scariolo estarán en las semifinales de la Liga Endesa. Una tarde en la que el conjunto madridista jugará el tercer partido ante La Laguna Tenerife en busca de un billete para estar entre los cuatro mejores equipos del campeonato español.

Y la realidad es que los cuartos han sido muy parejos. Ninguno ha sido capaz de ganar en su casa. Primero surgió el campanazo en el Palacio y días más tarde en el Santiago Martín. Sin tiempo para más errores, el Real Madrid necesita ganar sí o sí en el Movistar Arena si quiere avanzar de ronda. El factor cancha beneficia a los de Scariolo, donde han demostrado ser un fortín a lo largo de toda la temporada.

En caso de conseguirlo, el Real Madrid se enfrentaría al vencedor de esta noche de UCAM Murcia o Barcelona. Será la sexta ocasión que se enfrenten ante La Laguna Tenerife con un balance positivo de tres victorias y dos derrotas. Tras vencer el jueves en territorio rival, el conjunto blanco buscará el último impulso para estar en semifinales.