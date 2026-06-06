Baloncesto
Resultado Real Madrid baloncesto – Tenerife en directo: resumen, marcador online y cómo va el partido de playoffs de la Liga Endesa en vivo hoy
Sigue en directo el partido del Real Madrid de baloncesto ante La Laguna Tenerife
El Real Madrid necesita ganar en el Movistar Arena y pasar a semifinales
Riquelme presenta su proyecto para el Real Madrid de baloncesto
Q3 | 08:00
Marcelinho agua al Real Madrid
47-52. Empezó el Real Madrid con una canasta de Hezonja después de penetrar hasta el aro, aunque el Tenerife pidió revisión. Marcelinho se saca de la manga un puntazo, que luego se revisará si es dos o triple. Le apretó Campazzo y con 43 años sigue sirprendiendo.
Se cabrea mucho Scariolo por una técnica a un jugador de su banquillo. Pide silencio el entrenador madridista.
Q3 | 10:00
¡Comienza el tercer cuarto!
45-49. El Real Madrid buscará remontar esos cuatro puntos que le separan de La Laguna Tenerife.
Hezonja, de lo mejor en el ataque del Real Madrid
Hezonja es el máximo anotador del partido con doce puntos, los mismos que Doornekamp y Marcelinho.
El Real Madrid necesita mejorar
Los de Sergio Scariolo están lejos de la imagen de este jueves. La defensa está siendo mala y el Tenerife aprovecha las imprecisiones para meter puntos. El equipo parece recuperado del golpe de haber caído en casa. Hasta el momento, el Real Madrid no está dando impresiones de llevarse el partido con autoridad.
Enrique Riquelme tampoco falla en el palco
Enrique Riquelme apareció este sábado por primera vez en el Palacio de los Deportes en un partido del Real Madrid de baloncesto a pocas horas de que arranquen las elecciones. El candidato a la presidencia del club blanco presenció desde la tribuna el importante choque de los de Sergio Scariolo contra La Laguna Tenerife en los play offs de la Liga Endesa. En el palco, presidiendo, estaba su oponente, Florentino Pérez.
Florentino Pérez, presente en el Real Madrid de baloncesto contra el Tenerife
Florentino Pérez apoyó al Real Madrid de baloncesto en el tercer partido de los play offs de la Liga Endesa contra La Laguna Tenerife antes de jugarse la reelección como presidente este domingo en las elecciones a la presidencia del club blanco contra Enrique Riquelme. El mandatario en funciones no abandonó al equipo de Sergio Scariolo en su trascendental encuentro para seguir vivo en la competición doméstica y lo presenció desde el palco.
Q2 | 00:00
¡Fin del segundo cuarto!
45-49. ¡Descanso en el Real Madrid – La Laguna Tenerife! Este segundo cuarto ha sido peor para los de Sergio Scariolo. El único que sabe hacer daño es Deck, pero el Tenerife está siendo más inteligente para sacar las faltas. Yebo está siendo el as bajo la manga. Si en el primer cuarto el Real Madrid venció el parcial (24-23), la respuesta de La Laguna ha sido inmediata para ganar en el ecuador del partido (21-26).
Q2 | 02:00
El Real Madrid pierde de tres
41-44. Los problemas de Sissoko están pasando facturas al Real Madrid. Mills metió un triple y otro desde zona para engancharse cinco puntos en apenas 15 segundos. Scariolo pidió tiempo muerto. Recortó distancias Deck para evitar salirse del partido.
Q2 | 04:00
Empata el Tenerife
35-35. Minutos más acertados de los canarios. Yebo tuvo la iniciativa tirando a tablero para recuperar el empate y luego Mills ganó el duelo a Llul. Toca remar de nuevo al Real Madrid, que está menos fino ahora en ataque. Deck corta la sangría desde la pintura.
Q2 | 06:00
Abre brecha el Real Madrid
33-29. Aumenta el Real Madrid la ventaja a cuatro puntos. Defensa antológica de Krämer. Gran implicación ahora de Yurtseven, que consigue encestar en el giro.
Q2 | 08:00
Igualdad entre Real Madrid y Tenerife
29-27. Gran defensa del Real Madrid estos minutos, que consigue que Tenerife agote posesión sin sumar puntos. Piden tiempo muerto los canarios.
Q2 | 10:00
Se adelanta el Real Madrid
29-27. Comenzó el cuadro madridista con dos triples seguidos. Primero Feliz y luego de nuevo Doornekamp. Yurtseven palmeó para encestar y ponerse por delante por primera vez en el partido.
Q1 | 00:00
¡Fin del primer cuarto!
23-23. Igualdad máxima en el primer cuarto entre el Real Madrid y la Laguna Tenerife. Comenzó Krämer con un triple para recuperar sensaciones. Los de Scariolo fueron de menos a más para levantar el partido que había empezado muy de cara para el Tenerife.
Q1 | 02:00
¡Recorta el Real Madrid!
18-19. Primeros minutos buenos de los de Scariolo. Empezaron a fallar los tinerfeños y eso permitió al Real Madrid acercarse. Feliz acertó sus dos tiros libres; luego Hezonja anotó debajo del aro.
Q1 | 04:00
Se aleja el Tenerife
12-19. Pierde de 7 el Real Madrid. Canaste de Sastre, que está moviendo mucho a Sissoco para sacarle la falta. Pese a la respuesta de Campazzo desde la izquierda, Doornekamp volvió a meter un triple desde la esquina derecha. Están impidiendo a Feliz que entre en juego con faltas en su campo.
Q1 | 06:00
Hezonja responde para el Real Madrid
10-14. Buena respuesta de Hezonja para recortar distancias. La distancia se recorta a cuatro pese al triple de Doornekamp.
Q1 | 08:00
Se adelanta el Tenerife
6-11. Primeros dos minutos y manda el Tenerife en el marcador. Empezó Hezonja con un triple al que respondieron Marcelinho y Scrubb con tres triples. Mala defensa fuera de la zona del Real Madrid.
Q1 | 10:00
¡Comienza el partido!
¡Arranca el Real Madrid-La Laguna Tenerife!
Quintetos titulares
RealMadrid: Abalde, Campazzo, Hezonja, Sissoko y Deck.
La Laguna Tenerife: Huertas, Scrubb, Abromaitis, Sastre y Doornekamp.
Florentino Pérez, presente en el palco
Florentino está en el Palacio para ver el partido del Real Madrid-Tenerife.
Últimos calentamientos
Gran ambiente esta tarde en el Movistar Arena pese a un fin de semana con la visita del Papa y las elecciones a la presidencia del Real Madrid.
Cinco minutos para el Real Madrid – Tenerife
¡Todo listo para arrancar el partido en el Palacio de los Deportes!
Sissoko debutó con el Real Madrid
Mady Sissoko hizo su debut oficial con la camiseta del Real Madrid en el primer partido de los play offs. El pívot maliense salió al final del primer cuarto, en el que aportó 7 puntos, 6 rebotes, 2 tapones y 12 de valoración. Un fichaje que llegó para citas como estas por la plaga de lesiones en dicha posición.
Un Real Madrid de récord
El Real Madrid viene de pulverizar un récord este jueves ante el Tenerife. El conjunto de Scariolo firmó su mejor anotación histórica en un playoff de la Liga Endesa al rubricar 118 puntos. Cuatro décadas más tarde, el Madrid supera los 116 puntos que le hizo al Joventut Massana en 1984 y al Estudiantes Caja Postal en 1985. Además, también logró la máxima anotación de un equipo en un playoff de la ACB sin prórroga desde 1990.
Dónde se juega el Real Madrid de baloncesto – Tenerife
El Movistar Arena, situado en el barrio de Goya y denominado previamente como el WiZink Center, será el escenario donde se celebrará el Real Madrid de baloncesto – Tenerife del tercer partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa. Este pabellón fue inaugurado en 2005 y tiene capacidad para unos 13.000 espectadores, siendo un recinto de gran importancia en la ciudad, ya que alberga todo tipo de eventos, desde los deportivos hasta los espectáculos.
El Real Madrid ya calienta en el Palacio
Falta media hora para que empiece el Real Madrid-Tenerife.
🔥 ¡A por todas! pic.twitter.com/tDDShOxuqj
— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) June 6, 2026
Cómo ver en directo gratis y por TV el Real Madrid de baloncesto – Tenerife
El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los choques que se disputen en el campeonato liguero español fue DAZN El Real Madrid de baloncesto – Tenerife del tercer partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa se puede ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. Hay que recalcar que este canal es de pago, por lo que todo aquel que quiera disfrutar de lo que ocurra en el Movistar Arena debe estar suscrito, ya que no se podrá ver gratis por TV ni en abierto.
Txus Vidorreta no pierde la esperanza
El entrenador de La Laguna Tenerife también valoró las sensaciones de su equipo contra el Real Madrid después de haber ganado el primer partido en el Palacio: «Vamos a jugar un tercer partido por el que seguramente nadie daba un duro por nosotros cuando llegamos a Madrid. Está claro que hoy hemos notado un poquito, sobre todo al principio, hemos notado la presión de ver que si ganábamos nos metíamos en semifinales y hemos perdonado cosas que no perdonamos en el primer partido. Y eso ha sido decisivo unido al extraordinario equipo que tenemos en frente», reconoció el técnico vasco.
Scariolo, aliviado antes del tercer partido
Sergio Scariolo analizó así después de que el Real Madrid ganara el segundo partido al Tenerife: «El sábado nos lo jugaremos otra vez empezando 0-0, pero está claro que esta victoria nos venía muy bien porque el último mes lo hemos pasado muy nerviosos con la disputa de la Final Four y las lesiones tan graves que hemos tenido en algunos jugadores», dijo en rueda de prensa».
Tercer partido decisivo para el Real Madrid
Esta tarde se juega el tercer partido de play offs de cuartos con mucho en juego para el Real Madrid. Después de perder el primer partido en el Palacio, los de Scariolo. El Real Madrid impuso sus galones y tumbó este viernes con autoridad (83-118) al conjunto canario. En casa ganar hoy en el Palau, el Real Madrid jugará semis entre UCAM Murcia y Barcelona.
A qué hora juega el Real Madrid de baloncesto – Tenerife
El Real Madrid de baloncesto – Tenerife fue fijado en el horario de las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa para que arranque de manera puntual en el Movistar Arena.
¡Bienvenidos!
¡Bienvenidos!
Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo para el tercer partido de cuartos de final de los play offs de la Liga Endesa entre Real Madrid y La Laguna Tenerife. Los de Sergio Scariolo necesitan ganar esta tarde en el Movistar Arena para avanzar a semifinales. ¡Comenzamos!
El Real Madrid tiene una cita crucial. Y no es por las elecciones de quién será el presidente entre Florentino Pérez o Enrique Riquelme, sino por si los de Sergio Scariolo estarán en las semifinales de la Liga Endesa. Una tarde en la que el conjunto madridista jugará el tercer partido ante La Laguna Tenerife en busca de un billete para estar entre los cuatro mejores equipos del campeonato español.
Y la realidad es que los cuartos han sido muy parejos. Ninguno ha sido capaz de ganar en su casa. Primero surgió el campanazo en el Palacio y días más tarde en el Santiago Martín. Sin tiempo para más errores, el Real Madrid necesita ganar sí o sí en el Movistar Arena si quiere avanzar de ronda. El factor cancha beneficia a los de Scariolo, donde han demostrado ser un fortín a lo largo de toda la temporada.
En caso de conseguirlo, el Real Madrid se enfrentaría al vencedor de esta noche de UCAM Murcia o Barcelona. Será la sexta ocasión que se enfrenten ante La Laguna Tenerife con un balance positivo de tres victorias y dos derrotas. Tras vencer el jueves en territorio rival, el conjunto blanco buscará el último impulso para estar en semifinales.
Q3 | 06:00
Preocupación en el Real Madrid
56-54. Después de verse 7 puntos por debajo, despierta el Real Madrid. Primero, Marcelinho sacó un punto, pero Abalde volvió a despertar a los de Scariolo. Campazzo y Deck se sacan dos jugadas magistrales en defensa y ataque que se culminaron con un triplazo del argentino para levantar el Movistar Arena. Pide tiempo muerto Tenerife.