Borja Iglesias: «Lloré al leer el mensaje de Claudio Giráldez tras debutar con España»

Borja Iglesias vivió ante Portugal uno de los momentos más especiales de su carrera. El delantero debutó con la selección española en unos octavos de final de un Mundial y, días después, reconoció que todavía sigue emocionado por todo lo que ha vivido. El atacante del Celta destacó el enorme cariño que recibió por parte de sus compañeros y explicó que, con el paso de los años, ha aprendido que en el fútbol también hay que saber ayudar cuando no toca jugar.

«Desde joven siempre he querido jugar, pero hace unos años Claudio Giráldez me hizo una reflexión que me cambió la forma de ver las cosas. Me dijo que el fútbol te enseña que siempre tienes que jugar, pero la realidad no es esa. Hay que prepararse para aportar desde cualquier sitio», explicó. Borja considera que formar parte de un grupo como el de España ya es un privilegio. «Estar aquí es un lujo y aportar desde cualquier lugar es un orgullo», afirmó.

El delantero también recordó cómo vivió su estreno frente a Portugal. «Luis de la Fuente me animó a salir para intentar cerrar el partido. Pasaban los minutos y pensé que igual no entraba, pero estaba tranquilo y preparado para lo que tocara. Estoy muy feliz por haber debutado», confesó.

Tras el encuentro llegó uno de los momentos más emotivos. «Todo el mundo me felicitó en el vestuario y eso fue muy especial. Luego vi los mensajes de mi mujer y de mi familia. También me escribió Claudio Giráldez para darme la enhorabuena, no solo por el debut, sino por cómo lo había hecho y por el tipo de persona que soy. Estuve llorando un buen rato», reconoció.

Borja también quiso relativizar la dificultad que supone ganar un Mundial. «Cuando eres joven piensas que hay una especie de maldición cuando las cosas no salen, pero con el tiempo entiendes que ganar es muy complicado. Hay que darle muchísimo valor. Cuando ganas no es porque hagas todo bien y cuando pierdes tampoco significa que hagas todo mal», concluyó el delantero español.