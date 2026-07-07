Una de las imágenes más comentadas que dejó el Portugal – España no estuvo sobre el terreno de juego, tampoco en los banquillos, sino en una de las gradas del Estadio Dallas, en Arlington, donde se jugaba este partido de octavos de final que Mikel Merino se encargó de desbalancear del lado español. El acto español Javier Bardem, presente en uno de los palcos viendo el partido, fue uno de los protagonista al ir ataviado con la camiseta de la selección española, lo que generó una oleada de opiniones en las redes sociales.

El actor fue criticado hace unos días por acudir a ver el partido ante Austria sin lucir los colores de España a diferencia de su pareja, la también actriz Penélope Cruz. Ante Portugal cambió de idea y se apostó por lucir los colores de la selección para apoyar desde las gradas a los jugadores en el duelo decisivo de octavos de final del Mundial 2026.

Pero las críticas también le cayeron por lucirla en este caso, críticas que Javier Bardem aprovechó para compartir un post explicándolo con palabras, tanto su sentir por los colores, el fútbol y constante búsqueda de la confrontación por todo.

«En esta España de colores tan vivos cabemos tod@s. Son los colores de la España plural y progresista que no teme a su propia diversidad, sino que la convierta en su mayor fortaleza. Una España donde todas las personas, con independencia de su origen, lengua, cultura, identidad sexual o creencias, puedan sentirse parte de un proyecto común basado en la igualdad, la justicia social y el respeto mutuo», escribía Bardem en su perfil de Instagram, donde cuenta con más de un millón de seguidores y donde rápidamente se han viralizado sus palabras.

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Dice de España que es «un lugar consciente de que su historia, su riqueza cultural y su diversidad territorial no son una amenaza, sino uno de sus mayores patrimonios».

«Ser progresista implica creer que el progreso social nunca está definitivamente conquistado», explica Bardem en términos políticos, el principal motivo por el que le han llovido las críticas por lucir los colores de España: «Significa defender una educación pública de calidad, una sanidad universal, el acceso a una vivienda digna, la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, la protección de las minorías, la lucha contra cualquier forma de discriminación y un modelo de desarrollo que sea compatible con la justicia social y la sostenibilidad ambiental. Es la España plural y progresista que apuesta en la democracia, en la cultura como herramienta de libertad y en la capacidad de la sociedad para construir consensos sin renunciar a la diversidad de opiniones».

Bardem concluye su publicación con esta reflexión: «Porque el patriotismo más sólido no consiste en imponer una única forma de entender el país, sino en trabajar para que todas las personas puedan vivir con dignidad, libertad e igualdad de oportunidades. Esa es la España que merece ser defendida: una España abierta, inclusiva, cultural y socialmente fuerte y profundamente democrática. Esos son los colores que nos enorgullecen a l@s E S P A Ñ O L A S y E S P A Ñ O L E S».