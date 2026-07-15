Palo Mundial para Mbappé

España no sólo acabó con el sueño de Francia de conquistar el Mundial. También asestó un golpe casi definitivo a las aspiraciones de Mbappé de levantar el próximo Balón de Oro y de poner un lado amable a una temporada para olvidar. Otra más. La derrota por 2-0 en las semifinales de Dallas supone un durísimo revés para el delantero del Real Madrid, que llegaba al Mundial con la necesidad de firmar un torneo histórico para compensar una temporada en la que sus extraordinarios números individuales no se tradujeron en grandes títulos colectivos.

El atacante había convertido el Mundial en su gran oportunidad para inclinar definitivamente la balanza a su favor. Sin embargo, la selección de Luis de la Fuente desactivó por completo a la estrella francesa en el partido más importante del campeonato. Francia se quedó fuera de la final y Mbappé ve cómo su candidatura al mayor premio individual del fútbol pierde prácticamente toda la fuerza que había acumulado durante los últimos meses.

El Mundial era su última gran bala

Los registros goleadores de Mbappé siguen siendo espectaculares. Sus cifras con el Real Madrid continúan situándole entre los mejores delanteros del planeta, pero el fútbol de élite también se mide por los títulos. Y ahí es donde su candidatura ha quedado seriamente dañada.

Mientras el Barcelona ha dominado el campeonato liguero y el PSG ha conquistado las dos últimas ediciones de la Champions, el francés necesitaba levantar el Mundial para equilibrar el peso de una temporada sin grandes coronas colectivas. Este título representaba el escenario perfecto para recuperar terreno en la carrera por el Balón de Oro. La eliminación frente a España le deja sin ese argumento diferencial.

Desaparecido en el día más importante

La semifinal también dejó una imagen poco habitual del capitán francés. España cerró todos los espacios, anuló las conexiones ofensivas de los de Didier Deschamps y redujo al mínimo la influencia de Mbappé.

El delantero apenas logró inquietar la portería española, terminó visiblemente frustrado y acabó el encuentro amonestado. Tras el pitido final no buscó excusas y fue el primero en señalar el pobre nivel ofrecido por su selección: «No hicimos un partido digno de una semifinal del Mundial, la cagamos».

Su actuación llegó precisamente cuando más necesitaba una exhibición. En una carrera por el Balón de Oro en la que cada gran escenario pesa como una final, el madridista firmó uno de sus partidos más discretos del campeonato.

Un bronce que sabrá a poco

Mbappé también perseguía un objetivo reservado para muy pocos futbolistas: liderar a Francia hacia su tercera final consecutiva de un Mundial después del título de 2018 y el subcampeonato de 2022. Ese sueño terminó ante España. Francia peleará ahora únicamente por el tercer puesto, un premio claramente insuficiente para una generación construida para dominar el fútbol mundial y para un jugador llamado a marcar una época.

Salvo un giro completamente inesperado en la carrera por el Balón de Oro, la derrota ante España supone mucho más que una eliminación mundialista. Es el golpe que puede dejar a Mbappé sin el gran reconocimiento individual que perseguía esta temporada.