Mbappé hace autocrítica: «No hicimos un partido digno de una semifinal del Mundial, la cagamos»

Kylian Mbappé fue muy autocrítico tras la derrota de Francia contra España en la semifinal del Mundial 2026. El capitán francés se desmarcó de las declaraciones de su seleccionador y habló del mal planteamiento de su equipo, que ni siquiera pudo hacer frente a la primera finalista del torneo. En cambio, Didier Deschamps acusó al árbitro salvadoreño Iván Barton de beneficiar a la selección española.

Desde el principio, estábamos presionando tres contra dos. La cagamos ahí. Contra España tienes que presionar hombre a hombre. Y cuando recuperamos el balón nuestros toques y movimientos no eran dignos de una semifinal del Mundial», analizó un Mbappé muy crítico con la forma de afrontar el encuentro tanto de él como de sus compañeros galos.

Mbappé no tuvo su mejor día este martes en Dallas. El delantero del Real Madrid gozó de pocas ocasiones y en todas se topó con Unai Simón. Además, vio una tarjeta amarilla por golpear al portero del Athletic Club. Como decimos, la mayoría de franceses apuntaron al árbitro del choque.

De hecho, el jefe de prensa de Francia se negó a que los protagonistas hablasen ante televisiones españolas. «Algunas decisiones que se han tomado son cuestionables. Hay que mirar el partido, el penalti y otras jugadas. No voy a entrar a discutir sobre eso», expresó Deschamps.