El partido de la semifinal del Mundial de fútbol 2026 que enfrentó a la selección española contra Francia pulverizó todos los récords de audiencia en televisión: más de 19 millones de espectadores siguieron el encuentro de la victoria de España este martes 14 de julio, con una cuota de pantalla superior al 81%. La conquista de La Roja de una plaza en la final, que se jugará el próximo domingo en Nueva York, arrasó, precisamente, el día de la fiesta nacional francesa.

La exhibición futbolística del equipo español de Luis de la Fuente no tuvo rival en el campo ni en la parrilla. El 0-2 de la gloria no sólo fue lo más visto del día, sino que fue también lo más seguido de la televisión en lo que va de año. La media de espectadores que vieron el partido, el más atractivo de La Roja desde la prórroga de la final de 2010, según los datos, fue de 14.647.000, con un 81,3% de share. En espectadores únicos, la cifra ascendió a 19.482.000.

Estos espectaculares datos son el resultado de todos los seguidores del partido a través de TVE (La 1, La 2 y Teledeporte) y DAZN. Únicamente en la primera cadena de la televisión pública, fueron 12.716.000 televidentes de media (71,2% de share), 17.257.000 espectadores únicos.

Lo previsible es que la final del próximo domingo, que España disputará contra Argentina o Inglaterra, sea más seguida incluso que ésta, al jugarse un fin de semana y tratarse del encuentro en el que uno de los equipos levantará finalmente la Copa del Mundo.

Previsiblemente, la cuota de pantalla sería superior, aunque las reuniones de los españoles para disfrutar de la final del Mundial en establecimientos y plazas podrían reducir la cifra de espectadores sobre el papel, pero no en la práctica. Éste es, según todos los periodistas deportivos, el partido más brillante de España en un Mundial de fútbol, ante un rival que no era precisamente fácil.