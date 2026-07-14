Francia se niega a atender a la televisión española: «¿Deschamps? Entrevista al árbitro»

Francia se negó a atender a las televisiones españolas en el estadio de Dallas tras la derrota contra España en la semifinal del Mundial 2026, una muestra de su mal perder. Según medios de nuestro país, cuando La 1 pidió que le atendiera Didier Deschamps, seleccionador francés, el jefe de comunicación del equipo galo respondió así: «Entrevista al árbitro».

Francia no acabó nada contenta con el salvadoreño Iván Barton, que pitó un penalti clarísimo a favor de España en la primera parte por una patada de Luca Digne sobre Lamine Yamal. Más allá de eso, no hubo ninguna decisión que favoreciese a los de Luis de la Fuente, que ganaron justamente para avanzar a la segunda final de su historia en un Mundial tras la de Sudáfrica 2010.

«Me da igual lo que piense Francia. No hemos ganado el partido por el arbitraje, sino porque hemos sido mejores que ellos. Tienen que agarrarse a algo», dijo Marcos Llorente, jugador de España, preguntado por el enfado de Francia con el árbitro centroamericano.

«Algunas decisiones que se han tomado son cuestionables. Hay que mirar el partido, el penalti y otras jugadas. No voy a entrar a discutir sobre eso», expresó Deschamps.