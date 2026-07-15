La obra de arte de España en el gol de Pedro Porro: oda al tiki-taka en un baile inolvidable a Francia

España ya está en la final del Mundial después de una exhibición tremenda en las semifinales ante Francia. La actual campeona de Europa realizó un partido histórico para imponerse al combinado galo gracias a los goles de Oyarzabal y Pedro Perro. El tanto del jugador del Tottenham llegó después de una maravillosa jugada colectiva en la que participaron casi todos los jugadores de campo. Esta obra de arte fue el mejor resumen de la actuación de la selección española.

España bordó el fútbol para vencer a Francia en una ya histórica semifinal del Mundial en el que la selección no dio opción a la que había sido la mejor selección del torneo hasta el momento. Ahora, la selección ya espera rival en la final que se disputará este domingo 18 de mayo en el MetLife de Nueva York ante el ganador de la otra semifinal que disputan este miércoles Argentina e Inglaterra. Ante uno de estos dos rivales, la reciente campeona de Europa en 2024 buscará su segunda estrella.

La obra de arte de España en el gol de Pedro Porro

La victoria de España llegó con total merecimiento en un partido que dominó de principio a fin. Oyarzabal anotó antes de la primera pausa de hidratación con maestría un penalti que Digne cometió sobre Lamine Yamal y en la segunda parte la sentencia de España llegó antes de la hora de partido en una jugada que ya es historia de los mundiales. Una obra maestra que resume a la perfección el nivel alcanzado por España en este partido que ya es historia del fútbol.

Todo sucedió en el minuto 56 de partido cuando Cucurella heredó un balón en banda izquierda y se apoyó en Laporte. Después, el balón pasó por Unai Simón, Rodri, Fabián, Pedro Porro para después volver a Rodri, que se asoció con Laporte y este vio un pase directo a Dani Olmo que rompió una línea. Ahí, el jugador del Barcelona incrementó la velocidad para abrir a Baena, que se topó con un defensa de Francia. Después, el balón llegó a Fabián, que inició la jugada que acabaría con una pared entre Pedro Porro y Dani Olmo para que el jugador del Tottenham definiera de forma perfecta ante Maignan.

⚽ ¡¡¡GOOOOOOOOOOOOL DE ESPAÑA!!! 🇪🇸🎉 ¡Pedro Porro anota en el minuto 57 de partido! Ponemos el 0-2 en el marcador de esta primera semifinal contra Francia. 🙌🔥 ¡VAAAAAMOOOOS! 💪🔴#MundialRTVE #FIFAWorldCup #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/8nbbtWTjYs — RTVE (@rtve) July 14, 2026

En total, la secuencia de pases de España duró más de un minuto, recordando a la mejor época del tiki-taka de la selección campeona con Luis Aragonés y Vicente del Bosque. Un baile inolvidable que conduce a España a la final de Nueva York del próximo domingo 18 de julio. Como sucediera hace 16 años, España tendrá la oportunidad de volver a ser campeona del mundo.