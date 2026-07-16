Los notarios coinciden: «Sacar dinero de una cuenta antes de que fallezca su titular puede meterte en un lío con Hacienda»

Sacar dinero de una cuenta antes de que fallezca su titular puede meterse en un lío importante con Hacienda. Los notarios coinciden con este hecho que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que todo puede ser posible. Será el momento de saber lo que puede pasar en unos días en los que no es nada fácil seguir con un paso importante que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada paso puede ser esencial. Esta etapa final podría acabar siendo lo que nos afectará con un problema financiero que puede complicarse por momentos.

Nos podemos imaginar que el dinero puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa, en estas jornadas en las que realmente puede ser clave. Esa cantidad de dinero que puede ser familiar, de una persona en concreto, pero destinada para algunos u otros, pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Un importante giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará un cambio importante que hasta el momento no sabíamos. Estos notarios lanzan una poderosa advertencia.

Coinciden los notarios sobre lo que debes tener en cuenta

Hacienda sigue cada uno de los pasos que vamos a dar, en esencia estaremos ante un cambio de tendencia que, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Es hora de conocer lo que podría pasar en estos días en los que el fin de una vida, puede traernos problemas con Hacienda.

Las cuentas de cada persona se bloquean de forma automática, sólo pueden ir pagando, pero no retirar fondos. Los impuestos una vez la persona ha fallecido esta cantidad de dinero que ha sido suya y que quizás hemos retirado con anterioridad, puede meternos en un lío.

Antes que nada, debemos consultar todo el proceso con un notario que puede darnos algunos datos importantes que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en consideración. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que puede pasar en breve.

Es hora de saber qué dicen los notarios que se debe hacer para no tener ningún problema con la Agencia Tributaria.

Sacar dinero de una cuenta antes de que fallezca su titular puede meterte en un lío con Hacienda

Desde Hacienda están siempre pendientes de algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. n unos días en los que realmente puede convertirse en un problema en la que todo puede ser posible. Un cambio que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Tal y como nos explican los expertos de AuraSeguros: «Legalmente, el saldo bancario del fallecido forma parte de su herencia. Por ello, desde el momento del deceso, esos fondos pertenecen a los herederos legales, pero no podrán disponer de ellos inmediatamente. El banco bloqueará la cuenta en cuanto tenga constancia del fallecimiento, en cumplimiento de la normativa, para asegurar que nadie disponga del dinero hasta que se realice la testamentaría (trámite de adjudicación de herencia) y se paguen los impuestos correspondientes. Solo tras completar dicho proceso se desbloquearán los fondos para su reparto entre los herederos. Mientras dure el bloqueo, es posible que la cuenta siga atendiendo cargos domiciliados esenciales (por ejemplo, recibos de luz, agua, seguros) para evitar impagos, a menos que los herederos indiquen lo contrario. Asimismo, existen excepciones legales que permiten usar parte del dinero antes de acabar la herencia: típicamente se autorizan pagos urgentes como los gastos del sepelio (funeral) o ciertas obligaciones fiscales inmediatas del difunto. Estos importes se deducirán del saldo antes del reparto final, y todos los herederos deben estar informados de su uso. Por otro lado, cualquier retirada no autorizada fuera de estos supuestos constituye delito. Si un heredero u otra persona saca dinero sin permiso, estará incurriendo en apropiación indebida (artículo 253 del Código Penal). Las penas pueden ir de 6 meses a 3 años de prisión, y aumentar hasta 6 años (más multa) si la cantidad sustraída excede 50.000 €. Ser cotitular o autorizado no exime de esta prohibición: las personas autorizadas pierden su poder al fallecer el titular, y los cotitulares de la cuenta solo pueden disponer de la parte que les corresponde. Por ejemplo, si una cuenta tenía dos titulares (el difunto y otra persona), el cotitular sobreviviente solo podría retirar su 50%; si extrajera más dinero del que le toca, estaría cometiendo igualmente un delito».

Por lo que, antes de hacer cualquier paso, es importante contactar con un notario que nos pueda asesorar en este proceso.