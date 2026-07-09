Es oficial: si Hacienda se retrasa en la devolución del dinero de la renta tendrá que pagarte más y la ley lo respalda

La campaña de la Renta terminó el 30 de junio, pero eso no significa que todo haya acabado para los contribuyentes. De hecho, hay bastante gente que sigue pendiente de que Hacienda haga la devolución ya que si sale a pagar, seguramente ya lo habrán descontado, en el caso de que sea a la inversa suelen generarse dudas por que muchas veces esperamos que el dinero llegue antes del fin de la campaña y lo cierto es que no es así. De hecho, Hacienda tiene un plazo relativamente largo que puede sorprender a más de uno,

Lo normal es pensar que el ingreso se va a hacer relativamente rápido, en cuestión de semanas, especialmente en declaraciones sencillas o si fuimos de los primeros en presentarla allá por el mes de abril. Pero no siempre ocurre así. Hay casos en los que la devolución se alarga más de la cuenta y es entonces cuando muchos empiezan a preguntarse si hay algún problema o si toca esperar sin más. Lo que no todo el mundo tiene claro es que existe un límite y así dado que Hacienda no puede demorarse indefinidamente y, si se pasa de ese plazo por motivos que dependen de la propia Administración, tiene que pagar intereses. No es algo opcional ni hace falta reclamarlo: está recogido en la normativa.

Cuánto tiempo tiene Hacienda para devolver el dinero de la Renta

La normativa establece que Hacienda dispone de seis meses para realizar la devolución desde que finaliza la campaña. En el caso de la Renta correspondiente al ejercicio 2025, ese plazo se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto significa que, aunque la mayoría de devoluciones se tramitan antes, la Agencia Tributaria tiene margen legal para retrasar el pago hasta esa fecha sin que exista ninguna penalización. A efectos prácticos, el contribuyente debe tener en cuenta que el ingreso puede tardar más de lo esperado sin que eso suponga un problema.

Y en el caso de declaraciones presentadas fuera de plazo, el cómputo cambia ligeramente. Los seis meses empiezan a contar desde el momento en que se presenta la autoliquidación, no desde el cierre de la campaña.

Por qué puede retrasarse la devolución

No todos los retrasos significan que Hacienda esté incumpliendo. De hecho, en muchos casos la demora se debe a que la declaración entra en un proceso de revisión. Las comprobaciones son habituales cuando hay ciertos elementos que requieren verificación. Por ejemplo, es frecuente que se revisen declaraciones con deducciones por alquiler, maternidad o guardería, así como aquellas en las que se han realizado modificaciones manuales del borrador. También pueden generar comprobaciones situaciones como tener varios pagadores, recibir ayudas públicas o declarar ingresos del extranjero.

Durante este proceso, el plazo puede incluso detenerse si Hacienda solicita documentación adicional y el contribuyente tarda en aportarla. En ese caso, no se considera que haya retraso imputable a la Administración, por lo que no se generan compensaciones.

Cuándo tiene que pagar Hacienda intereses de demora

La situación cambia cuando se supera el plazo de seis meses sin que exista un motivo justificado. Si la devolución sigue pendiente y no hay requerimientos ni errores atribuibles al contribuyente, Hacienda está obligada a pagar intereses de demora que actualmente giran en torno al 4,0625 % al año, pero no se aplica de golpe ni como una cifra cerrada. En la práctica, lo que se hace es calcular cuánto tiempo ha pasado desde que se acabó el plazo y ajustar la cantidad a esos días de retraso. Es decir, cuanto más se demore el pago, más sube ese extra que Hacienda tiene que añadir. Lo más importante es que el contribuyente no tiene que hacer nada para recibir ese dinero extra. La Agencia Tributaria debe calcularlo automáticamente e incluirlo junto a la devolución en la transferencia bancaria.

Cuánto dinero puedes cobrar de más

Para entenderlo mejor, basta con un ejemplo sencillo. Si a un contribuyente le corresponden 1.000 euros de devolución y Hacienda se retrasa un mes más allá del plazo legal, se aplicará ese interés del 4,0625 % anual durante esos días adicionales. La cantidad no suele ser muy elevada en retrasos cortos, pero aumenta cuanto más tiempo pasa. En cualquier caso, es un derecho reconocido por ley que busca compensar el perjuicio de no haber recibido el dinero en plazo.

La mayoría de devoluciones llegan antes

A pesar de todo, en la práctica, la mayoría de devoluciones se realizan bastante antes de que se cumplan esos seis meses. Muchas llegan en pocas semanas, especialmente cuando no hay incidencias. Sin embargo, conocer este plazo y el derecho a cobrar intereses es importante. No sólo para evitar preocupaciones innecesarias si el ingreso tarda, sino también para saber que, en caso de retraso real, el contribuyente no sale perdiendo. En definitiva, si Hacienda se retrasa más de lo debido, tendrá que compensarlo. Y no hace falta reclamar ya que la ley lo respalda y obliga a la Administración a pagar más.